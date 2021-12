Juan Carrasco no brilló, pero logró retener su corona

El “Titán” mendocino, Juan Carrasco (12-1-6 nocauts) retuvo su título Latino de los ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al imponerse en fallo unánime al chaqueño, Fernando “Trapo” Cancino (11-9-1; 3 nocauts), en la pelea central del festival disputado en la sede del Club Atlético Rosario Central, Santa Fe.

Tras diez largos rounds, Carrasco dominó sin problemas la contienda de punta a punta. Un pelea que en la previa era compleja tanto para el campeón, pupilo de Pablo Chacón. como para su retador. El mendocino defendió por segunda vez el título y sumó de esta manera su quinto triunfo consecutivo en las tarjetas. El jurado lo vio ganar al púgil de La Favorita con estos guarismos; Marcos Machuca 100 a 90, Carlos Bianchi 98 a 92, y Alberto Magaró 98 a 92. La tarjeta de Más Deportes vio también ganador a Carrasco, 100 a 90.

Por momentos la pelea tuvo un desarrollo monótono, donde el que propuso fue el pupilo de Chacón, quien dominó el centro del ring y marcó con el jab de izquierda el ritmo del combate. Cancino, que desde el primer momento sintió la mano pesada de Carrasco, no arriesgó mucho y prefirió sobrevivir el resto de la pelea de pie, buscando alguna contra para complicar al mendocino. Contra que llegó en el cierre del cuarto round, que dejó a su rival a mal traer, pero lejos estuvo de dominarlo.

El “Titán”, acostumbrado “al tome y traiga”, se mostró apacible y colocó los mejores golpes, algunos le faltaron profundidad, principalmente los que colocó a la zona hepática buscando debilitar a su rival y, no tuvieron del todo un gran efecto, porque el Trapo Cancino se mostró siempre firme, más allá de trastabillar en más de una ocasión.

Carrasco se mantuvo en su libreto y cuando el chaqueño le dejó algún espacio o dudó en el cuadrilátero, el mendocino aceleró el paso buscando la definición y no llegar a las tarjetas. Pero tampoco se desesperó por ello y si bien fue una pelea sin grandes emociones, el campeón hizo su trabajo; ganar sin sobresaltos.

No brilló el de La Favorita, aunque está claro que el chaqueño tuvo una propuesta para que el desarrollo fuese así, buscando inquietar sin tirar muchos los golpes. No arriesgó, y esto no sacó de libreto al hombre de Chacón, que fue lo que esperó Cancino. Al cierre de la contienda, el mendocino se tomó el hombro izquierdo, como mostrando una molestia que no le dejó “meter” su mano izquierda a fondo, como en los primeros asaltos.

Juancito Carrasco, sin exponer ese noqueador furioso que suele ser, se mostró sólido en su boxeo, no tuvo lagunas y no desesperó por el nocaut. Tiene objetivos claros para el 2022, en el que buscará otro tipo de protagonismo, seguramente a nivel internacional y va por ello. A los 29 años, el mendocino, que pesó 60,900 kg., defendió por segunda vez el cetro que conquistó el pasado 19 de junio cuando dominó a Daniel Combi en fallo unánime, y que retuvo el 3 de setiembre sobre Antonio Pérez en idéntico resultado. Sobre Cancino (61 kg.), sumó un nuevo festejo.

Otros combates: también hubo éxitos de Rocha, Reyes y Agati

En el semiestelar de la noche, en categoría superpluma, Martín Rocha (57,900 kg. y 7-8, 2 KOs) acabó con el invicto de Alexis Camejo (58,400 kg. y 5-1-2, 1 KO), por nocaut en el sexto asalto, al definirlo con un certero gancho zurdo a la zona hepática que lo envió a la lona. En categoría welter, Jorge Bermúdez (64,600 kg. y 8-3, 3 KOs) dominó a Miguel Correa (64,600 kg. y 10-22-2, 4 KOs), por puntos, en fallo unánime, tras seis rounds. Las tarjetas los jueces fueron: Alberto Magaró 60-54, y Marcos Machuca 60-53, Daniel Oroná 60-54. Y en la división mosca, Tobías Reyes (50,600 kg. y 3-0, 2 KOs) despachó a Diego Perelló (50,200 kg. y 0-2), por nocaut técnico en el segundo capítulo, luego de enviarlo dos veces a la lona en ese segmento. Finalmente, en peso superligero, el debutante Simón Agati (62,600 kg. y 1-0, 1 KO) se deshizo de Pedro Ojeda (61,700 kg. y 2-1), por nocaut en el primer episodio, tras enviarlo al suelo una vez.