Juan Carrasco: “La chance de un título mundial llegará”

La jerarquía la tuvo siempre Juancito Carrasco. Pero sin dudas que lo que más ha recuperado sobre un ring es la confianza. Esa solidez para definir algunas peleas que lo han puesto nuevamente en la vidriera del boxeo nacional y con posibilidades de volver a proyectarse a nivel internacional a sus 29 años.

En 2021 cerró un excelente año el mendocino y que lo ubicó como el mejor boxeador de la provincia, dado que sumó el título Latino FIB e hizo dos defensas exitosas y no sufrió ninguna derrota en sus cuatro presentaciones. Por lo tanto, este 2022 se presenta como una campaña en la que puede llegar a despegar definitivamente en su carrera internacional para pensar en logros más importantes. Cabe recordar, que el hoy pupilo de Pablo Chacón, hace algunas semanas logró su segundo título Latino plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la división de los ligero.

Después de dos años y medio, Juan Carrasco volvió a imponerse por nocaut y sumó su séptima victoria consecutiva, teniendo en cuenta que la últimas tres peleas les ganó por puntos, claramente, en 10 rounds.

Tranquilo en su casa y junto a su familia, el “Titán” disfruta de un buen presente deportivo: “Estoy un poco resfriado, pero todo el mundo anda así. Estas gripes que han aparecido son una porquería”, dice. A_lo que agregó: “Igual no he dejado de entrenar en ningún momento”.

Juan, es hermano menor de Gumersindo y mayor que Manuel e hijo de un histórico pesista de nuestra provincia, Roberto Carrasco, quien supo brillar en la década de los ‘80.

-Empezaste muy bien el año.

-Sí, hicimos una buena pelea, pero pienso que me faltó brillar un poco más. ¿Vos como me viste?

-Puede ser, pero te vimos bien, aplomado. Lo importante es cómo te viste vos.

-Siento que me faltó brillar más, pero me guío por el trabajo que hicimos. No estoy disconforme. Algunos pueden estar o no, pero realmente no me guío por eso. Sí por el resultado.

-¿Sentís que has mejorado desde que estas con Pablo Chacón?

-Esta es la séptima pelea que realizo bajo la tutela de Pablo como entrenador y te puedo asegurar que cada vez me siento mejor.

-Sos un boxeador que va al frente, pero se te nota más aplomado y solamente arriesgas en los momentos más seguro.

-Puede ser, pero a todas las peleas voy muy seguro y eso creo que tiene que ver con la preparación, el trabajo y todo eso.

-Estás en un buen momento, ¿existe la posibilidad de que vuelvas a pelear fuera del país?

-Hablamos con el “Negro” Rivero y el siempre me dice que siga trabajando que van a venir cosas importantes. Es lo que vienen diciendo y creo que en cualquier momento puede suceder, pero de eso se encargan ellos, yo sólo entreno y trato de llegar a cada evento al 100%.

-Tu papá es un gran seguidor y un incondicional tanto tuyo como de tus hermanos.

-Está contento, está súper bien. Mi viejo no se engaña. Él sabe que para todo objetivo hay que trabajar realmente muy duro. Esto no tiene misterio y es lo que hago ahora para llegar bien a cada pelea.

-El rincón te devuelto la confianza.

-Ellos (entrenadores) están allá abajo viendo la pelea, es bueno escucharlos. Pero son los resultados los que me han devuelto la confianza y me han cambiado, pero esto tiene que ver con la preparación, porque sé que yo voy a ir a “tirar” en los diez rounds y eso hace que esté más tranquilo.

-Has ganado dos títulos en los últimos 9 meses y eso te ayuda a proyectarte. ¿Te motiva a pensar en un título mundial?

-Sabía que iban a llegar los títulos, pero sabés que no pienso mucho en eso, pero sí salir con los brazos en alto al final de cada pelea. La chance de un título mundial llegará, más temprano que tarde. Debo estar listo.

-¿Qué le ha aportado Pablo Chacón a tu boxeo?

-Pablo me conoce desde toda mi carrera de amateur. Él sabía que tenía que pulirme y cuidarme, eso principalmente.

-Físicamente se te ve muy bien.

-La Municipalidad de Capital me está bancando y dándome una mano en la preparación y también trabajamos mucho en el gimnasio con Armando (Andrada) y en mi casa con mi viejo.