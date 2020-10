Rumbo a Italia: Juan Brunetta cerca de irse de Godoy Cruz (una vez más)

Juan Brunetta fue una de las vedettes de este mercado de pases, ya que coqueteó con varios clubes pero no se terminó cerrando ninguna operación.

Parece que finalmente el volante cordobés se irá a jugar a Italia, ya que Godoy Cruz y el Parma habrían llegado a un acuerdo por el pase, al punto que ya se mandó el contrato firmado y en la Bodega están a la espera de la aprobación para que el futbolista viaje al Viejo Continente. La operación será a préstamo con cargo y con una obligación de compra importante que Parma tendrá que abonar en el 2021.

El que confirmó esto fue el entrenador de Godoy Cruz, Diego Martínez, quien aseguró en conferencia de prensa que no utilizará a Brunetta en el amistoso con Gimnasia: “Es probable que Juan (Brunetta) no continúe con nosotros. Estamos en el dilema de querer que se quede con nosotros y el progreso del jugador. Es una pena no haberlo podido disfrutar mas tiempo”, se lamentó.

De esta manera el volante creativo será compañero de Lautaro Valenti, defensor de Lanús que recientemente fue transferido al club donde en algún momento brilló Hernán Crespo.

Cabe recordar que Brunetta estuvo en la consideración de dos clubes de la Serie A: Hellas Verona y el AC Monza.