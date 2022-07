Juan Andrada: “El plantel está unido y capacitado para pelear arriba”

Volvió después de un par de temporadas y, tras la lesión de un compañero (Nelson Acevedo), la dupla Gómez y Orsi lo pusieron de arranque y en la actualidad se parece mucho a aquel jugador que supo explotar bajo la dirección técnica de Diego Dabove. Si bien Juan Andrada después perdió terreno en la consideración de otros técnicos, por lo que tuvo que seguir su carrera en Arsenal y Banfield, ahora es pieza clave de un Godoy Cruz que sorprende por su propuesta futbolística y que esta noche buscará salir airoso del Tomás Adolfo Ducó de Huracán, no solamente para seguir en lo más alto de la Liga Profesional, sino también, para continuar dejando atrás esa pesada mochila que significa pelear para no descender de categoría.

El volante de contención, quien además de recuperar también tiene una visión importante en la construcción de juego, es uno de los productos de la cantera tombina que tiene el actual plantel y que no se desvía del principal objetivo. “Sabemos lo que estamos peleando, aunque si estamos arriba, seguramente nos vamos a alejar del fondo de los promedios”, nos contó en la previa de un encuentro que puede ser más que entretenido para los ojos de los espectadores, ya que enfrente estarán dos equipos con propuestas ofensivas bien definidas.

-En el último partido con Lanús los hinchas te brindaron una ovación. Eso debe fortalecer mucho a un jugador que pasó por diferentes etapas en Godoy Cruz.

-Sinceramente me pone muy feliz que la gente nos apoye. Pasé grandes momentos y otros no tan buenos en el club. Ahora estoy muy contento con lo personal y colectivo. Hice las inferiores y quiero mucho a esta institución por eso trato de dar más de lo máximo para que el Tomba siga sumando en casa y afuera.

-Se nota en las prácticas y tras los partidos, que disfrutan mucho este brillante presente.

-Por supuesto. En mi caso vine a aportar y a dar lo máximo. Se nos está dando los resultados y tenemos que disfrutarlo, con la cabeza fría y tranquilos. Ir paso a paso. En mis últimos préstamos (Arsenal y Banfield) crecí en muchos aspectos como futbolista y ahora trato de volcar esos conocimientos en Godoy Cruz.

-¿Tenías algunos otros ofrecimiento ¿qué te convenció par volver?

-Siempre estuvo esa posibilidad y no lo dudé. Mi representante me habló de algunos sondeos, y me habló de la oportunidad que se me abría nuevamente acá en Godoy Cruz, y como la decisión era mía, preferí volver a un club al que conozco muy bien y donde disfruto estar. También estoy muy agradecido a la gente de Banfield de permitirme volver y no ponerme trabas para hacerlo.

-Imposible no ilusionarse con la actualidad del Tomba.

-Sabemos que peleando arriba vamos a estar tranquilos con la zona de abajo. Pero reitero, vamos paso a paso para no desviarnos del objetivo (el principal es que el Expreso siga en Primera División). Hay un plantel unido y capacitado para pelear arriba.

-¿Cuál es el mayor mérito de este grupo?

-Estar apoyando todos, tirando juntos para el mismo lado. El club y el grupo está muy unido en ese sentido. Esa es la fórmula para conseguir grandes cosas.

-Ahora hay más recambio con respecto al torneo pasado en tu posición, en un puesto tan determinante en el fútbol de hoy.

-De eso se trata el armado de un grupo. Saber que quien está de suplente puede ser por un tiempo momentáneo y que aquel que le toca ser titular no se puede relajar ni un instante. La competencia sana ayuda a elevar niveles personales y grupales en cualquier institución.

-En lo personal, es como una revancha esta nueva etapa.

-Son situaciones que van pasando. A uno no le gusta irse de un lugar donde está cómodo y feliz. Pero hay otras ocasiones donde se ameritan analizar ciertas cosas, cambiar de aires, por eso en su momento me tocó irme de Godoy_Cruz.

-Se viene Huracán, que también propone un juego ofensivo.

-Sabemos que será un partido muy intenso, importante para nosotros para pelear por lo que queremos. La verdad que estamos bien preparados y ojalá que se pueda seguir por la racha de triunfos. Los equipos de Diego (Dabove) siempre proponen un juego importante del medio hacia arriba, por eso seguramente se podrá apreciar un gran partido.

-Sentís que ya te ganaste un lugar en el once titular, o que debés seguir peleándola como siempre.

-Hoy estoy bien y ayudando en todo lo que pueda aportar. Soy un convencido de que si a uno le va bien en lo individual eso ayudará a fortalecer lo grupal y para eso estamos todos los jugadores.