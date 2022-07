Juan Alejandro Abaurre: “El equipo está con mayor firmeza, carácter y decisión”

Con la vuelta de Juan Alejandro Abaurre a la conducción técnica de Huracán LH, el club recuperó las sonrisas y se encamina a dar pelea por la clasificación al segundo ascenso. Atrás quedó el temido riesgo de descenso y siete puntos en tres partidos -con dos triunfos consecutivos- posicionaron al elenco lasherino en la tabla que hoy encabeza Olimpo de Bahía Blanca. Ahora, a dos puntos de la zona de Reducido, “otro es el cantar”, dicen en calle Olascoaga. Y mientras analiza como formará ante Cipolletti, el viernes próximo, desde las 20.30, en el estadio La Visera de Cemento, el DT se prende a una charla con Los Andes.

El Cachorro dirigió al Globo en la temporada 2018/19 y su ida, por algunas controversias con la Comisión Directiva, encontró al equipo arriba en las posiciones, aunque rápidamente perdió aire. Ahora, con su enorme capacidad, sacó al equipo del descenso y lo perfila para pelear por la clasificación. Los últimos dos encuentros fueron con triunfos: el segundo ante el escolta, Villa Mitre de Bahía Blanca.

“El futbol son momentos; a veces son buenos y otras malos. Y cuando son buenos, hay que aprovecharlos. En lo personal, estoy muy contento de volver a estar en este club”, dice el Cachorro para intentar explicar este buen inicio del equipo.

- Dos triunfos consecutivos en una semana y el segundo frente al escolta...

- Estamos muy contentos, porque sabíamos que esta semana íbamos a tener partidos importantísimos y creo que fuimos de menos a más. Jugamos un gran partido también e inclusive me gustó mucho más que el anterior, porque era un rival mucho más duro y el partido fue más intenso. Por algo Villa Mitre es segundo en la tabla. Lo ganamos con autoridad, carácter y jugando. Creo que hay muchas cosas positivas que nos llenan de satisfacción, por el trabajo y fundamentalmente por los jugadores. Porque ellos necesitaban estos triunfos. A veces son momentos. El fútbol son buenos o malos momentos y uno debe saber leerlos y entenderlo. Si son estos últimos, reconocer la forma para salir de esa situación. Depende de cuánto uno quiere estar abajo o quiere estar arriba y creo que los chicos lo han ido asimilando. Eso, como cuerpo técnico, nos reconforta.

- Este es un buen momento para Huracán LH: en dos partidos salieron de la zona roja de la tabla y se pusieron a tiro del Reducido...

- Nuestro objetivo es ganar la mayor cantidad de partidos posibles. La idea es consolidar este buen momento que atravesamos para tener mayor confianza y darnos un respiro con respecto al fondo de la tabla de posiciones. Después lo otro llegaría por decantación. Venimos peleando desde el fondo y sabemos que necesitamos ganar para salir justamente de esa zona. Lo otro es una consecuencia de los buenos resultados que podamos obtener en lo que resta del torneo.

- Que paradoja, cuando te fuiste de Huracán, el equipo estaba arriba en la tabla y hoy volvés para intentar sacarlo del fondo de la tabla...

- Vuelvo a repetir; son momentos del fútbol nada más. Estoy muy contento y feliz de que el club haya confiado otra vez en mí y de tener otra vez la posibilidad de estar. Porque cuando uno pasa por un club siempre siente afecto y el momento que a mí me tocó vivir en el club fue buenísimo. Quiero quedarme con esa imagen y ojalá las cosas vuelvan a ser como antes.

- Tienen una plantel relativamente corto, pero por lo visto, los jugadores comienzan a comprender el mensaje e incluso los que no siempre son titulares...

- Es corto, pero hay jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, lo cual te permite tener más variantes. Lo que sí debemos hacer es cuidar a todos, porque no tenemos mucho margen. Pero considero que cuando uno empieza a contagiarse de las cosas buenas, todos empiezan a estar predispuestos para aportar lo que cada uno pueda cuando le toca ingresar, tanto al titular como al que no lo es. Esto lo hemos hablado: a veces lo empieza uno y lo termina otro. Esa es la función de un equipo. En ese sentido, han entendido el mensaje y está a la vista que el equipo está con mayor firmeza, carácter y más decidido. Eso me satisface, porque es el fútbol que a mi me representa.

- Estando a dos puntos del Reducido; ¿miras la parte alta de la tabla?

- Pienso en el rival que viene, lo demás es otro tema. Hay que sacarle la vista a la tabla. Como jugador ya he vivido estas situaciones y uno tiene que jugar pensando en ganar. Eso, como consecuencia, te lleva al lugar al que querés estar.

- Ahora se viene Cipolletti, un rival complicado y encima jugará como local...

-Todos los rivales son duros, porque es la recta final y nadie regala nada; ya no tenés margen de error. Todos los partidos que toquen jugar van a ser difíciles, porque todos juegan por algo. Nosotros necesitábamos en esta semana que teníamos tres partidos duros, cosechar la mayor cantidad de puntos posibles y lo hemos logrado. Ahora vamos a encarar el próximo partido con la misma responsabilidad y las mismas ganas. Queremos seguir por el mismo camino que hemos venido hasta el momento.