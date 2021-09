Josito Di Palma es otra de las figuras del automovilismo argentino que volverá a subirse a un Súper TC2000 en los 200 Kilómetros de Buenos Aires, el próximo fin de semana. El arrecifeño correrá como invitado de Tomás Cingolani en el equipo Renault Castrol Team.

“La prueba me sirvió ese tratar de funcionar de la mejor manera y, en la medida que me fui conociendo con el auto, pudimos hacer las cosas mejor. Si bien giramos con gomas usadas fue importante tener este tiempo de prácticas. No pudimos, de mi parte, sacar muchas conclusiones, pero vamos mejor perfilados, bien perfilados, siempre con el objetivo de estar adelante”, expresó Josito en la previa de la carrera.

Además, se refirió a lo importante que es esta prueba. “Ya el hecho de compartir el auto del otro piloto la hace una cerrar especial. Después tiene un montón de matices. Me ha tocado estar de los dos lados gracias a Dios y vivir todo eso que la hace especial. Es una responsabilidad grande entregar un auto que viene protagonizando la carrera y que el otro piloto lo lleve a la bandera cuadros. Es una carrera donde entran en juego un montón de factores -no sólo cambio el piloto-, por ejemplo, el cambio de neumáticos es una opción que se puede dar y permite interactuar más con los mecánicos que en una carrera normal. El rol de equipo es fundamental y eso se siente”.

Josito Di Palma: “Estoy muy feliz de regresar al Súper TC2000”

Con respecto a las características técnicas del reglamento del Súper TC2000, Josito dijo en la previa de la carrera. “Son autos distintos a los que yo ya corrí con Renault. Entregan la potencia de otra manera, más brusca, hacen otro ruido, tienen reacciones diferentes. Es preciso encontrar un poco la manera de manejarlo y no hacerlo patinar, no generar la ida de trompa. Son autos que trabajan con otras cargas aerodinámicas respecto de aquella época, pero estoy muy feliz de estar arriba de un Súper TC2000 otra vez”.