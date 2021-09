José María “Pechito” López tuvo la chance de probar el Toyota Corolla de Súper TC2000 que compartirá con Matías Rossi el próximo fin de semana en los 200 Kilómetros de Buenos Aires. El ganador de las 24 Horas de Le Mans fue recibido por todo el equipo con calidez tras el gran triunfo internacional. “Me recibieron muy bien… no me lo esperaba. Darío (Ramonda, director del TGR Argentina) me dio una plaqueta con todo el equipo ahí detrás. Fue un momento muy lindo. Y después nos pusimos a trabajar rápido para aprovechar bien el día”, le contó “Pechito” a Carburando sobre los trabajos:

-Carburando: ¿Cómo se planificó el día de prueba?

José María López: La idea era que yo probara a la mañana y que por la tarde siguiera Matías, porque al tener solo un test en el año querían aprovechar para probar cosas nuevas y que él pudiera trabajar en el auto.

-C: ¿Cómo te sentiste en el primer contacto con el Corolla?

-JML: La verdad que me sentí muy cómodo. Por ahí puede ser porque con el hypercar ahora no tenemos que hacer ahorro de energía y las frenadas son más puras. Esta vez me pude adaptar más rápido al poder de frenado, a pesar de que la desaceleración obviamente es menor. En cambio, otros años me había costaba más. Con los LMP1 los frenados eran muy distintos y cuando tenía que pasar a este tipo de frenajes me costaba acomodarme.

-C: ¿Se notó en el cronómetro?

-JML: Sí… Me sentí bien y, aunque sé que puedo dar más, pude estar en los tiempos lógicos y rápidos desde el arranque. Cuando pusimos un juego de gomas nuevo ya pude hacer tiempos buenos. Así que quedé contento, porque estas pruebas sirven para llegar en buena forma a la carrera. Ahora tendré que aprovechar los tiempos en pista en Buenos Aires, para seguir adaptándome y poder estar al 100 por ciento.

José María López habló antes de los 200 Kilómetros de Buenos Aires

-C: ¿Cuántas vueltas giraste?

-JML: Di pocas vueltas, pero al haberme sentido tan cómodo rápidamente me permitió poder entregarle el auto a Matías (Rossi) como estaba pautado, para que él trabajara en la puesta a punto. Más allá de que yo conozca este tipo de autos, al venir de coches mucho más rápidos y con mayor carga aerodinámica lleva su tiempo de adaptación lógico. Por eso, me voy contento de esta prueba porque pude andar bien.

-C: Es la primera vez que manejás un Súper TC2000 con este reglamento técnico. ¿Qué sensaciones te dejó?

-JML: Es un muy lindo auto. El V8 tenía un lindo sonido, pero este motor es un paso adelante para la categoría. Ahora al Súper TC2000 lo veo más parecido al WTCC que corrí yo, con más carga y el motor turbo. Eso también ayudó a que pudiera estar enseguida en un buen ritmo. Espero que seamos competitivos este año y que la tercera vez sea la vencida.