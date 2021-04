José Mansur: “Godoy Cruz tendrá su propio estadio y será modelo, pero llevará un tiempo”

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur , rompió el silencio y volvió a hablar en conferencia de prensa con los medios de Mendoza. “Nuestra idea es jugar siempre en nuestro estadio” , afirmó el titular Bodeguero, que hizo estallar el corazón de todos los hinchas del Expreso.

“En la medida que los partidos sigan siendo a puertas cerradas, después de la Copa América, la idea es seguir jugando en el Feliciano Gambarte”, afirmó José Mansur. De inmediato, agregó: “Godoy Cruz va a tener su estadio y va a ser un estadio modelo en un año, en dos o tres, pero lo va a tener. Queremos volver a nuestra cancha ”.

Asimismo, hizo mención a las veces que inicio gestiones para volver a jugar en su propio estadio, pero siempre tuvieron inconvenientes. Al respecto, opinó: “Las exigencias municipales son difíciles, más de lo que se imaginan. Cuando hicimos avances, siempre tuvimos inconvenientes en el medio. Trabajos en silencio, no nos gusta vender humo”.

Mansur explicó que para que Godoy Cruz vuelva a jugar con público se necesitará una inversión importante. “Un estudio de impacto ambiental, muchos temas de seguridad y se requieren unos estudios que nos ha exigido la Municipalidad que es respecto a la estructura del estadio. Hay situaciones complejas, de circulación y evacuación. Hoy el fútbol es muy diferente de cuando teníamos la posibilidad de jugar acá de local, donde hoy se requieren vestuarios con otras comodidades, sala de antidoping, lugares muy específicos para los equipos de transmisión de los distintos medios, especialmente de la parte televisiva, con muchas exigencias. Lo más importante es que el camino empezó y lo vamos a ir transitando. Todo lo que vayamos haciendo lo haremos para que quede para siempre y para después consolidar el proyecto de jugar con público en nuestro estadio” , agregó el máximo dirigente de Godoy Cruz Antonio Tomba.

El mandamás tombino, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Alejandro Chapini , se mostró satisfecho con las últimas obras: “Para estos partidos vamos a ocupar los vestuarios de la sede social, que se hicieron nuevos y cuentan con energía renovable. También se compraron las luminarias, que si Dios quiere va a ser uno de los estadios con mejor iluminación de Argentina , que va a ser LED y cumple con todos los requerimientos de la Conmebol. A partir de ahí, todos los avances que podamos ir trabajando en conjunto con la Municipalidad. El estadio quedó enclavado en un lugar privilegiado en un lugar. El proyecto de seguir avanzando está , por ahora quiero dejar en claro la gran alegría que tenemos todos de poder volver a jugar acá frente a la situación de que no hay público, caso contrario no hubiéramos podido jugar en el Gambarte. Hemos empezado y no nos vamos a detener en los progresos y las cosas que se tengan que ir haciendo, en su debido tiempo y de acuerdo a las posibilidades económicas para poder seguir invirtiendo porque son sumas muy importantes”.