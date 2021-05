Entrevista. José Mansur: “Mientras se juegue sin público, vamos a continuar siendo locales en el Gambarte”

La cuenta regresiva va llegando a su fin. El centenario de Godoy Cruz Antonio Tomba está a la vuelta de la esquina y Los Andes tuvo un mano a mano con el presidente José Eduardo Mansur, quien comanda al Expreso desde 2013.

-¿Cómo creés que encuentra a la institución este centenario?

-En el mejor momento. El crecimiento que ha tenido el club en estos últimos años lo ha potenciado como una institución de primer nivel.

-En noviembre del año pasado, cuando lanzaron la marca de los cien años, prometiste tirar la casa por la ventana este 1 de junio. Y aunque la pandemia no permite demasiado, ¿qué actividades tienen previstas por el centenario?

-Vamos a hacer un festejo importante a través del canal Acequia el lunes (por hoy) desde las 23. Serán dos horas de transmisión en vivo que también se va a poder seguir por streaming . La idea es comenzar el Centenario con el recuerdo de los hitos del club a través del tiempo y también se hará la presentación oficial de un viejo anhelo del club, que es Tomba TV (NdR: una plataforma OTT que ofrece contenido de video a través de internet en lugar de televisión por cable o satélite). Además, se van a presentar un montón de actividades que queremos que sean sorpresa. Van a haber anuncios importantes.

-¿Uno de esos anuncios será volver definitivamente al Gambarte?

-Por el tema del Gambarte se está llevando adelante un estudio por parte de un instituto que depende de la Universidad Tecnológica. Consiste en un análisis de ingeniería y resistencia de las tribunas, que es uno de los requerimientos de la Municipalidad. Mientras tanto, estamos haciendo el diseño de la refuncionalización del estadio para ver si cuando haya público se puede seguir jugando en nuestra cancha. Mientras sea sin público vamos a continuar siendo locales en el Gambarte. Eso está definido.

-¿El regreso al Gambarte fue para recomponer un poco la relación con los hinchas después de la muerte del “Morro” García?

-No, nosotros con la gente no teníamos que recomponer nada. Estamos muy tranquilos por cómo hemos actuado siempre. Todo lo que hicimos a nivel institucional es porque lo consideramos correcto. Lo del Gambarte ya lo veníamos trabajando en silencio y con temas municipales. Y después de estos tres partidos, hemos seguido trabajando de la misma manera, haciendo presentaciones y gestionando. Y repito que va a ser un arduo tema poder conseguirlo, pero lo vamos a pelear y lo vamos a lograr.

Feliciano Gambarte Jose Gutierrez | Los Andes

-¿No te preocupa la relación con los hinchas de Godoy Cruz?

-Mirá, hoy en día con el tema de las redes sociales y todo eso es imposible hacer una evaluación correcta. La evaluación la hago con la gente cuando estoy en el club y con las obras que se van viendo: camarines nuevos, plaza de juegos, pileta nueva, cierre, playón nuevo, oficina administrativa, predio de Coquimbito, gimnasio nuevo. Tenemos el mejor gimnasio del país, con máquinas que no están ni en el predio de Ezeiza. Eso es lo que me pone contento porque estoy convencido de que es lo que potencialmente nos hace crecer, y no que alguien venga y me diga ‘¡che, qué bien hacés las cosas o qué mal hacés las cosas!’. Como dirigente me pone feliz el progreso que el club va teniendo en base al esfuerzo y al sacrificio que se hace. Son cosas palpables que van a quedar para toda la vida.

-¿Te preocupa el tema elecciones por los rumores de que podría presentarse otra lista?

-No me preocupa. Por lo que ha venido creciendo el club , y ojalá siga creciendo siempre, no creo que Godoy Cruz dé para tener elecciones. Pero todo puede ser. Tampoco me molestaría si aparece otra lista, está la posibilidad. El grupo nuestro va a seguir tratando de conducir el club y haciéndolo crecer, pero lo demás se verá. Ahora hay prórroga automática de los mandatos por el tema de la pandemia y no se pueden hacer elecciones, pero cuando corresponda se harán. Lo ideal para Godoy Cruz sería que haya una sola lista porque nos permitiría trabajar a todos en conjunto. Pero uno no está en la cabeza de toda la gente y puede haber gente que quiera llegar para politizar el club. En ese sentido nuestro pensamiento es totalmente despolitizado y después el socio de Godoy Cruz tendrá que decidir. No hay ningún problema.

-¿Existe la posibilidad de la reforma del estatuto para concretar tu tercer mandato consecutivo como presidente del club?

-Te soy sincero, eso ni lo hemos hablado. Somos un grupo de gente capacitada para seguir con el mismo grupo de trabajo o sumar gente nueva, no hay ningún problema.

-La idea es que siga el oficialismo...

-Es que no sé si es el oficialismo. Yo diría que somos la gente que trabaja por Godoy Cruz porque en las sucesivas comisiones fuimos renovando. Hay gente joven que quiere ayudar y que se puede sumar. Aprender a ser dirigente no se logra de la noche a la mañana. Yo todavía sigo aprendiendo y me queda para rato porque me sigo equivocando. Pero en la actual comisión de Godoy Cruz hay gente que puede ser presidente. Puede ser presidente Chapini, también puede serlo Dantiacq o alguno de los otros chicos. Hay mucha gente que está capacitada porque, en silencio, han estado presentes, conocen la cocina y han trabajado. Yo los acompañaré sin ningún problema. Godoy Cruz tiene que darle cabida a la gente capaz que quiera seguir desarrollando al club de la misma manera que hasta ahora. Eso tiene que ser una política que no se debería modificar jamás porque el día que el club tenga un traspié va a ser complicadísimo levantarse porque hoy en día Godoy Cruz es una institución muy grande.

-¿Qué urge más en lo inmediato, lo institucional o lo deportivo?

-En lo institucional se han hecho muchas cosas, pero también debemos otras y tenemos que seguir creciendo a nivel de las disciplinas. Por ejemplo, el fútbol femenino viene con un crecimiento terrible y hay que ver la inserción, la disponibilidad y la infraestructura que hace falta. Todo requiere tiempo y dinero, pero la gestión es así. En el predio de Coquimbito quedan muchas cosas por hacer. Tenemos proyectos terminados que hay que ejecutar. En todas las disciplinas hay miles de cosas para hacer, pero en el camino hay que elegir.

En el tema futbolístico ahora vamos a tener un tiempo prudencial. Hemos empezado a reestructurar y a armar un plantel muy importante. Tuvimos la desgracia de que no pudo jugar Chalá , pero va a estar habilitado a partir de este libro de pases. Es un jugador importante, Godoy Cruz hizo un esfuerzo y compró la ficha. Vamos a tratar de mejorar la calidad del equipo para dar pelea y llegar a fin de este año un poco más acomodados para no estar complicados el año que viene. Sabemos que tenemos hasta diciembre de 2022 para mejorar el promedio y dar batalla en un tema que ya nos ha tocado en alguna ocasión. La prioridad hoy la tiene el fútbol. Por la envergadura que ha tomado la institución, el proyecto de Godoy Cruz se sostiene únicamente si el equipo se mantiene en Primera.

-¿Eso quiere decir que ahora van a apostar por sumar jerarquía?

- Es muy difícil hablar de apostar por jerarquía en clubes como el nuestro porque siempre nos costó conseguir jugadores que puedan venir. Pero hemos traído y descubierto muchos jugadores de jerarquía. Es más, creo que en el plantel de Godoy Cruz hay muchísima jerarquía, pero sucede que son muy jóvenes. Tienen problemas las instituciones grandes para contratar refuerzos, imagínate los problemas que vamos a tener nosotros que manejamos un presupuesto ni siquiera diez veces más pequeño.

-¿Brunetta y Cardona vuelven?

A los dos se les vencen los préstamos. El Parma descendió y no hizo uso de la opción por Brunetta, pero tuvimos un par de sondeos de dos clubes de Europa por él. Veremos si se da una venta, que sería lo mejor, o un préstamo. Y Cardona también tiene que volver y nos han preguntado. Si no se da, lo usaremos nosotros porque es un jugador importante.

Tras su gran paso por Rayados de Monterrey, el marcador central Nico Sánchez habló con Mansur y podría regresar a Godoy Cruz.

-Hablaste con Nico Sánchez. ¿Tiene ganas de regresar?

-Sabe que esta es su casa, le expresé el deseo y estamos esperando que tome una decisión que ojalá sea positiva porque su calidad humana y futbolística nos vendrían muy bien . Lo que hizo en el club fue muy bueno.

-¿Ariel Rojas?

-No, esa parte de la cancha la tenemos poblada. Necesitamos traer jugadores en puestos puntuales y es lo que vamos a tratar de incorporar.

-¿Cuáles son esos puestos?

-La idea es traer dos o tres refuerzos para la defensa y dos en el medio.

-¿Delanteros no?

-No, ya lo vamos a tener a Chalá y es impresionante la cantidad de jugadores que hay del medio para adelante. No fue el problema de Godoy Cruz en este torneo, aunque sí lo fue la cantidad de goles que nos hicieron.

-¿Wilder Cartagena se va?

- Se le termina el contrato y no se le va a renovar. Y si bien no tenemos otros vencimientos, hay algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta y en estos días el técnico va a hablar con ellos. En base a eso traeremos los refuerzos que necesitamos.

-¿A lo largo de estos 20 años en el club, cuáles creés que fueron los mejores y peores momentos o algo de lo que te arrepientas?

- De lo que hicimos en el club no hay nada para arrepentirme. Momentos difíciles tuvimos muchísimos y siempre se van a tener. Hay que estar formado para poder sobrellevarlos porque sirven para aprender, crecer y mejorar. Tengo más recuerdos de los momentos difíciles que de los alegres.

-¿Por qué?

-Porque uno se va formateando para resolver problemas. Y cuando se pasa por ese tipo de situaciones sirven para aprender, crecer mejor y modificar las cosas que generan esos inconvenientes. Normalmente los momentos de alegría se disfrutan, son cortos y nos ha pasado. Por ejemplo, cuando nos salvamos del descenso con Almirón fue una alegría terrible. Terminó el torneo y al otro día teníamos a casi todos los jugadores libres, se desarmaba el plantel y había que buscar DT. Como dirigente, al otro día ya tenés que estar armando y construyendo nuevamente. Es complejo.

-¿Sos de levantarte e irte a dormir pensando en el club o tenés tus momentos de relax?

-Te diría que me lleva el 90 por ciento del día en todo sentido, mental y físico.

-De ser un club de barrio, Godoy Cruz pasó a ser el más importante de la provincia. ¿Imaginabas que se podía lograr?

-Tal vez era un sueño o una expresión de deseo como puede tener cualquier persona. Después, cuando se dio la posibilidad de gerenciar la institución como Acción Deportiva (NdR: el 13 de septiembre de 2001), aclaro que llegamos al club de esa manera no porque no quisiéramos ser dirigentes, sino porque era imposible que la gente que estaba diera un paso al costado. Llegamos con el fin de salvar la categoría en el Nacional B porque Godoy Cruz estaba prácticamente descendido. Ahí empezó la lucha y a medida que pasó el tiempo fuimos aprendiendo y creciendo como dirigentes. Fuimos cumpliendo objetivos y trazando metas para poder crecer y con ese cúmulo de cuestiones deportivas e institucionales, en cuanto a la infraestructura del club, llegamos a lo que hoy somos. Nos propusimos cosas, luchamos, nos trazamos objetivos claros y lo seguiremos haciendo. Se visualizó mucho tener un lugar para entrenar. Lo dicen los propios protagonistas históricos del club respecto de lo que era el club antes y lo que empezó a ser a partir de nuestra incorporación. El predio fue muy criticado durante muchos años y hoy el ejemplo de institución lo das con ese predio a nivel internacional, que es de los mejores de Sudamérica y la cuna para poder proyectar un club. Gracias a Dios fuimos muy claros, sabíamos lo que queríamos y adónde teníamos que llegar y lo más importante es que pudimos avanzar. Inclusive sabemos que hay que seguir luchando y creciendo porque esto no se detiene. Es un sueño cumplido.

José Mansur realizará esta noche en la "Gala Centenario", la transmisión oficial que se realizará por Acequia TV y los canales oficiales del club, una serie de anuncios importantes. Los Andes

De la cuna al tablón: sus gustos y recuerdos

-¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés como hincha?

- Mi papá nació a una cuadra de la vieja cancha de la calle Castelli y vivió ahí muchos años. Después vivimos a pocas cuadras del club. Los recuerdos que tengo del club son las fotos de cuando yo tenía dos o tres años y entraba a la cancha con Pedone para sacarme la foto con el equipo. El “Chalo” era amigo de mi papá y vivía a una cuadra de la casa de mis viejos.

-¿Quién era tu ídolo ?

- El Chalo Pedone, el Negro Camargo y el Lobo Pereyra son los que más recuerdo . Incluso tengo fotos y recuerdos guardados. Después fuimos creciendo y fueron apareciendo los distintos equipos. Siempre he tenido recuerdos de las distintas etapas. Tanto de las buenas como de las malas.

En medio de la nota, y ante el requerimiento de Los Andes, José Mansur duda, piensa, pero finalmente acepta el desafío de formar su equipo ideal de Godoy Cruz de todas las épocas. “Es muy fino y tengo muy buenos recuerdos de muchos jugadores. Te puedo mencionar grupos de jugadores, me parece más justo y lógico”. Y empieza a tirar un apellido detrás del otro, puesto por puesto. Eso sí, sorprende la ausencia de Santiago García, el máximo goleador de Godoy Cruz en Primera División con 51 conquistas.

Su 11 ideal de todos los tiempos

Héctor Pedone; Germán Pereyra, Juan Carlos “Lobo” Pereyra/Ciriaco Zapata, “Gato” Oldrá/ Diego Viera y Berríos/Angileri; Gregorio Albarracín, Humberto “Gato” Lentz/Cristian Leiva/Gastón Martina y Marcelo Marcucci / Eduardo “Tucho” Méndez; Ariel “Fantasmita” Pereira /Jairo Castillo “Cachorro” Abaurre / Ayoví y Jorge Osvaldo Pereyra.

Para Mansur, Jorge Almirón es el número 1 de los DT que pasaron por el club.

-¿Quién dirigiría a ese equipo?

- Jorge Almirón, lejos. Es el número uno, olvídate. Con él creo que empecé a aprender de fútbol, a entenderlo y a analizarlo. Mejoré notoriamente como dirigente cuando tuve la suerte de compartir con él. Aunque ahora hace un tiempo que no hablamos, me he juntado con él en Buenos Aires a almorzar en reiteradas ocasiones y hablamos mucho de fútbol.

-¿Te gustaría que Almirón vuelva algún día?

-Por supuesto, no te quepa la mejor duda.

-¿Qué equipos disfrutaste más en tu etapa como dirigente?

-El de Jorge Almirón lo disfruté muchísimo y el equipo del Turco Asad también me encantaba.

-¿Y el subcampeón de Dabove?

-Ese era un equipo visualmente distinto a los otros dos. Era más vertical y directo, tenía dos laterales tremendos. Si tengo que hacer un podio sería: 1) Almirón, 2) Asad y 3) Dabove.

-¿Te gusta cómo juega este equipo del Gallego Méndez?

-Me ha gustado por momentos. Creo que puede y tiene que jugar mejor. Ha sido un equipo en formación. El verdadero Godoy Cruz tiene que aparecer ahora. Ojalá el equipo se muestre sin baches y empiece a consolidarse a partir del próximo torneo.

-Sebastián Méndez tiene contrato hasta el 30 de diciembre. ¿La renovación depende de lo que suceda en el segundo semestre?

-Honestamente ni lo he pensado y ni lo he hablado. Que trabaje cómodo...

Dirigentes destacados: en el podio de “Pepe”

Hugo Filippini: “Manejaba las juveniles del club, era un señor”.

Juan Tesio: “Fue tesorero hace más de cuarenta años. Aprendí a querer el club por él. Era el mejor amigo de mi papá, que era un enfermo de Godoy Cruz y que alguna vez fue delegado de la Reserva. Si te digo el año, te miento”.

Roberto Mauro: “También tengo un extraordinario recuerdo, fue el presidente que comenzó con la construcción de la pileta del club”.

¿Y Feliciano Gambarte? “Para la historia está la gente que estudia historia y ha leído sobre eso. Hablo de la gente que conocí y recuerdo”.

Mansur anunció que el predio de Godoy Cruz en Coquimbito contará con un miniestadio cubierto.

Otros temas de la charla

El proyecto de inferiores. “Es un tema que trabajamos, pero nos falta seguir mejorando. Esto es cada vez más competitivo y hemos trasladado cosas de la Primera a las inferiores. Mediciones antropométricas, evaluaciones, nutricionista, pero siempre falta”.

Predio de Coquimbito. “El proyecto ya está casi terminado y vamos a construir un mini estadio cubierto que servirá para entrenar los días de lluvia y para hacer todos los trabajos de neurociencia. Va a estar ubicado entre la cancha principal y la fábrica de tanques”.

Memoria y balance. “El club tiene superávit. El último balance está terminado, presentado en DPJ y solamente falta la aprobación de los socios, que se hará cuando haya lugar porque por el tema de la pandemia no se ha podido llamar a asamblea”.

Porcentaje de Angileri. Godoy Cruz todavía posee el 20% de los derechos económicos del lateral izquierdo. “De ese porcentaje no podemos manejar nada, salvo el día que River lo venda y podremos cobrar el dinero correspondiente”, explicó.

Acompañante en la élite. “Vendría bien así se termina de despertar el fútbol de Mendoza. En la medida que los clubes hagan bien las cosas, van a llegar a Primera. Siempre la competencia te obliga a mejorar y no me molestaría tener que competir”.