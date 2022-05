José Luis González: “Jamás pensé que alcanzaría tanto con el vóley”

José Luis González, “El Pepe” para el mundo del voleibol, sigue dando muestras enormes de su vigencia. Es el mejor opuesto que dio el vóley de Mendoza y uno de los atacantes de referencia de la Selección Argentina de los últimos tiempos. A sus 37 años, este grandote de 2, 06 metros, volvió a brillar en el ascenso de la Liga de Francia, donde se coronó campeón con el Saint-Nazaire y resultó el jugador más valioso de la finales y más destacado del campeonato por segunda temporada consecutiva.

El “Pepe” le está bajando o le quiere bajar el telón a su carrera voleibolera a esta altura de su vida, o al menos, es lo que intenta, pero las propuestas le siguen lloviendo y tentándolo; una y otra vez. Es el trotamundo del voleibol argentino y que sigue sorprendiendo pese a su edad, pero también tiene en claro que su familia lo reclama desde hace un tiempo y que el destino, está en San Rafael.

En Francia cumplió su cuarto año, donde alcanzó grandes objetivos. A inicios de 2020 volvió a Grecia al Syrou, pero tuvo una salida abrupta y compleja del club en el inicio de la pandemia y su ansiedad por volver a la Argentina con su familia. Pero automáticamente el Saint-Nazaire se interesó en este mendocino por decisión, algo que siempre aclara, dado que nació en provincia de Buenos Aires, pero llegó a San Rafael a los 13 años y allí se instaló.

Aún no sabe si continuará su carrera deportiva o si se alejará de ella, aunque aún sueña: “La verdad que me encantaría poder jugar en mi provincia y retirarme en un equipo de Liga Nacional, está difícil, pero sería un sueño”, le cuenta ‘Pepe’ a Más Deportes, mientras de fondo se escuchan las olas de alguna playa francesa.

Dice que está con su familia vacacionando y que aún no decide qué hacer, pero allá está con su esposa Alejandra y sus dos hijos. “Ha sido mi cuarto año en Francia y la verdad que me ha ido muy bien. Pasé por Ajaccio y estuve en el París Volley y dos años en el Saint-Nazaire, es un objetivo que tenía, el de salir campeón con el club, en el que he quedado en su historia, lo cual me llena de orgullo. La verdad que estoy muy feliz”, agregó Pepe.

-Te fue muy bien en Francia...

-Por supuesto, como dije, fue mi cuarto año y no me puedo quejar, mis hijos venían a verme junto a mi mujer. El más grande empezó la escuela en San Rafael, está establecido y tiene sus amigos y la idea es que no cambie nada de eso.

-¿Te volvés a la Argentina o no?

-Tenemos que decidirlo, pero mi señora me ha bancado todos estos años y creo que ya está cansada de estar cambiando de lugares. La prioridad es la familia y teniendo al otro chiquitín que tiene un año, estoy pensando más en la familia que en lo que puede ser lo deportivo. Pero tengo varias ofertas tentadoras aún (ríe).

-Jugaste en la Selección Argentina dirigida por Julio Velasco, viajaste por el mundo, con dos mundiales, un Juego Olímpico y ganaste una medalla de oro en los Panamericanos de Canadá. A esta altura, ¿te queda alguna asignatura pendiente?.

-No, creo que no me queda nada pendiente, es más, haciendo un poco la vista hacia atrás he logrado muchísimas cosas que jamás pensé que podría alcanzar con el vóley. Siento que si tengo que retirarme no me voy vacío de proyectos, los he concretado todos. Y si uno se va vacío es porque pudo concretar todo. Siempre di todo y no me he guardado nada. Es como que hiciste lo mejor para vos y para el equipo al que te tocó representar en ese momento.

-Qué increíble, pasaste grandes momentos en el extranjero y en la Selección, pero en el vóley argentino lo hiciste casi sin trascendencia. ¿Sentís que fue así?

-Si, es así. En Argentina nada de nada y me fui a crecer a Europa. Siempre lo he dicho, Europa siempre me trató muy bien, mucho mejor que el vóley argentino y, hasta el día de hoy me lo sigue demostrando. Pero no hay reproches, se dio así y nada más.

- Hablando de asignaturas y sueños, alguna vez dijiste que uno de tus anhelos era retirarte jugando en Mendoza. ¿Aún pensás en eso?

-Me encantaría volver a Mendoza y quedarme jugando ahí, en un equipo de Liga Nacional. Sería una de las cosas más lindas que me pueden pasar y decir: me retiro en mi provincia, en mi casa y jugando, que es lo que más amo. Pero por ahora no hay nada en vista. Sin dudas que tendría que haber apoyo de una institución, una intendencia, la parte privada. Si bien es más accesible jugar una liga nacional, sigue sin haber una política deportiva para que se concrete un equipo de Liga.

-Volvió Facundo Conte a la Argentina y será jugador de la Liga, ¿Cómo ves eso?

-La Liga ha cambiado su formato de juego, lo cual la hizo más atractivo para que los clubes la puedan jugar y no sea tan caro. Y, ahora, justo salió la noticia de que Ciudad contrató a Facu Conte, que vuelve a jugar en la Liga Argentina. Hay que aprovecharlo porque es uno de los mejores jugadores que ha tenido la Selección en los últimos años y que venga a jugar a la Liga Argentina es importantísimo. Hay que explotar eso al máximo para ver si la Liga vuelve a levantar vuelo y puede rearmarse no sólo en lo económico sino en marketing.

-¿Y la Selección Argentina?

-En la Selección se viene un recambio, si bien queda Conte y Luciano De Cecco, se vienen variantes generacionales y será un año importante para Marcelo Méndez (entrenador) para poder trabajar con perspectivas a futuro y ver realmente quiénes se pueden ir posicionando en las posiciones que otros referentes van dejando.

-¿Te retirás o queda Pepe para una temporada más?

-Eso es algo que tengo que decidir aún, pero (ríe largamente) tengo algunas propuestas.