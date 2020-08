Jorge Higuaín le puso un freno a la ilusión a los hinchas de River

Por estos días el futuro de Gonzalo Higuaín en la Juventus está en veremos, a pesar que el delantero de 32 años tiene contrato vigente con la Vecchia Signora.

Por esa razón es que su padre, Jorge, salió a aclarar un par de situaciones. Primera aseguró que es mentira que Juventus le quiera rescindir el contrato, por ende que será “imposible” que llegue a River en este mercado de pases, como se venía especulando.

“Es casi imposible que Gonzalo juegue en River, además que la Juventus no lo quiere es falso”, aseguró el ex futbolista de Boca, River y San Lorenzo, entre otros.

“Es todo inventado, Gonzalo no va a rescindir su contrato con la Juventus para ir a otro club”, amplió Jorge Higuaín en alusión al futuro del ex delantero de Real Madrid, Milan, Napoli y Chelsea, consignó el periódico italiano TuttoSport.

“La Juve trata de aligerar el plantel en cuanto a edad y sueldos, el objetivo es tener un equipo más joven y más barato”, amplió el diario deportivo italiano, que apuntó a la desvinculación del Pipita como parte del “proceso de renovación” que se iniciaría en el equipo de Turín.

No obstante, lo rumores indican que Gonzalo Higuaín no continuará en Juventus, en gran parte porque el nuevo entrenador Andrea Pirlo no lo tendría en sus plantes. El contrato del delantero vencerá en 2021.

Por este motivo, es que se habló de su probable regreso a River, en donde Pipita jugó desde 2004 a 2007. Sin embargo, el futuro del goleador podría estar en alguna franquicia de la MLS, la liga estadounidense de fútbol, y también mostró interés en contratarlo la Fiorentina de Italia.