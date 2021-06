Jorge Comas, detenido y dos años de prisión en México

Jorge Comas, exjugador de Boca quien se encuentra radicado en México desde hace varios años, fue detenido por agresiones hacia vecinas de su barrio y luego condenado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz a dos años de prisión preventiva por el delito de ultrajes a la autoridad, ya que golpeó a los policías que lo arrestaron.

Por otro lado, el juicio por la violencia propinada hacia tres vecinas el pasado 4 de junio aún falta que se defina. En una entrevista de Imagen Noticias, una de las denunciantes, Lidia Villagomez, relató lo sucedido cuando Comitas la atacó: “Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo, se estrella el vaso y se me viene encima a los golpes. Yo veía la rabia en su cara pero yo no sabía por qué. Yo traía mis lentes puestos, me los desbarató en la cara y me siguió golpeando”.

Fuera de las canchas, el ex jugador se vio envuelto en varios escándalos por violencia. En el año 2012, había sido detenido por presunta agresión y amenazas a un reportero. Asimismo, en 2016, fue arrestado por agredir a una persona dentro de un restaurante popular en la ciudad de Veracruz.

La carrera de Jorge Comas en Boca

Tras jugar en Colón y en Vélez, el delantero recaló en Boca entre 1985 y 1989 y se ganó a la gente como goleador de tres campeonatos y formando temibles ataques junto a Alfredo Graciani y Jorge Rinaldi. Jugó 127 partidos y convirtió 63 goles durante su estadía en el Xeneize. Luego partió a Tiburones de Veracruz, donde es considerado de los mejores futbolistas de su historia, y regresó a la Argentina en 1994 para retirarse en Colón.