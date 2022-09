Este lunes regresó Carburando Radio, un clásico de Carburando, que vas a podés disfrutar todos los días desde las 11:00 hs. por el canal de YouTube.

Jorge Barrio es el primer invitado de Carburando Radio, tras haber ganado la final del TC2000 en Villicum. “Uno siempre tiene que estar siempre cerca y este fin de semana fue así. Tuve una buena clasificación, no tan bueno el Sprint, pero el domingo me pude quedar con la victoria. Largué bien y después me pude poner segundo y ahí empezó mi carrera tras pasar a Montenegro. Al principio yo esperaba que Canapino se escapara. Pensé que venía regulando el ritmo, hasta que vi que usó mucho Push to Pass. Ahí hablé por radio y dije que tenía para ir a buscar la carrera”, dijo Barrio en Carburando Radio.

Jorge Barrio estuvo presente en la vuelta de Carburando Radio

