Jorge Barrio: “Estoy contento de poder sumarme al Top Race”

Jorge Barrio se sumará a partir de este fin de semana al Top Race y lo hará en el marco de la tercera fecha del campeonato, que será una carrera especial con recarga de combustible y donde, además, deberá afrontar un proceso de adaptación al Chevrolet Cruze #41 de equipo SDE Competición.

“Estoy muy contento de poder sumar una categoría más a mi proyecto deportivo para este año, considero que estar participando solamente una vez al mes, comparado con la actividad que estaba desarrollando hasta el año pasado, tenía sabor a poco”, manifestó Barrio.

Jorge Barrio debutará como piloto titular en Top Race

Con relación a este desafío que encara, el joven talentoso de Pinamar indicó: “Me pone muy feliz, como decía, incrementar el número de categorías, afrontarlo con un enorme grupo humano que me acompañó en este proceso de crecimiento y que tantas alegrías compartimos, así que el inicio del proyecto me entusiasma”.

“Haber participado como piloto invitado me permitió conocer el Top Race, y en ese sentido es lo poco que dispongo como experiencia en estos autos que me gustaron mucho”, se explayó

Por último, el bicampeón de la Fórmula Renault y campeón de TC2000 Series señaló que no conoce el autódromo de Viedma, epicentro de la cita del próximo fin de semana. “La pista no la conozco, estoy visualizado cámaras, la he memorizado, pero nunca corrí. Además, con relación al auto nunca lo probé, será todo nuevo. Sé que cuento con un gran respaldo de toda la estructura y en mi caso, por supuesto, a poner lo mejor y a disposición del equipo para hacer lo más corto posible el proceso de lograr un auto competitivo”, finalizó.

Vale recordar que Barrio fue el invitado de la familia Persia en las competencias de dos pilotos que se dieron en 2021. El hoy hombre de Toyota fue invitado de Ariel en la cita especial del Top Race Series y luego hizo lo propio en el TRV6 con Fabricio, destacándose en ambos fines de semana.