Jorge Barrio es el nuevo campeón de la Fórmula Renault 2.0

La Fórmula Renault 2.0 tiene nuevo campeón y se llama Jorge Barrio. El piloto del Croizet Racing fue tercero en la última fecha de la temporada 2020 y festejó el título en el autódromo de Buenos Aires. El podio de la final sabatina de la “Fábrica de Talentos” fue para Mateo Polakovich con la victoria, seguido por Eduardo Moreno (Croizet Racing) y Barrio.

La carrera comenzó accidentada, cuando Francisco Calo, que largaba adelante, tuvo problemas con la caja. Ayrton Chorne lideró durante el comienzo de la competencia y uno de los que más avanzaba era Isidoro Vezzaro, candidato al título.

En el quinto giro, el del Werner Competición ya era segundo y acechaba a Chorne para ser puntero. Una vuelta más adelante ambos autos se tocaron y el monoplaza de Vezzaro quedó atravesado en el medio de la pista, auque todos lo pudieron esquivar.

Las autoridades de la prueba decidieron la exclusión de Chorne En el reinicio fue Polakovich el que tomó la punta, posición que no abandonó hasta el banderazo final.

“Todavía no caigo sinceramente. Estoy muy contento”, dijo en la conferencia de prensa. “Aspiro llegar al Súper y esto es un buen primer paso. El equipo tiene los mejores autos de la categoría y por a o por b no se le daba”, agregó.ç

Con respecto al toque que recibió Isidoro Vezzaro (oto candidato al título), que quedó cruzado en medio de la pista, mencionó: “Soy muy amigo de él, verlo ahí no me gustó. La verdad es que agradezco su actitud de venirme a saludar, muy emotivo el momento. Demuestra la relación que tengo con él y no me gustó que haya terminado así”.

La actividad de la Fórmula 2.0 Renault continuará mañana, a partir de las 11.15 hs., con la disputa de la segunda final.