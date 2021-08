Jorge Barrio con la meta puesta en la doble corona

Jorge Barrio es el puntero del torneo del TC2000 con seis fechas. Tiene 194 puntos y le lleva 35 de ventaja a su escolta, Matías Cravero.

“En este tipo de carreras, donde me toca conocer una pista es donde más se nota todo lo que puedas conocer en lo previo. He visualizado algunas cámaras y me preparé haciendo simulador. En TC2000 tenemos una sola tanda y se pasa volando, es muy importante iniciar la actividad siendo rápido y tocando el auto para evolucionarlo”, expresó el de Pinamar sobre el desafío del fin de semana próximo.

Jorge Barrio quiere la doble corona Fórmula Renault 2.0

Por otra parte, Barrio hizo un análisis en Carburando de su presente en el automovilismo: “El año está siendo buenísimo, no soy de hacer planes a futuro, pero además de conocer en cada carrera más sobre mi auto y afianzar mi relación con el equipo, es obvio que mi interés está el año que viene en ser parte del Súper TC2000. Pero primero, quiero este año obtener la doble corona, sería histórico, ese es mi principal objetivo y se puede lograr”.

Jorge Barrio en los últimos días fue invitado por Matías Milla para ser parte de los 200 Kilómetros de Buenos Aires. “Llegar en una buena posición para ambos campeonatos es tranquilizador, no siento presión. Ahora mi objetivo es consolidarme firme y aprovechar todas las oportunidades en TC2000 y la Fórmula Renault. En Súper TC2000, obviamente que pienso como serán los 200Km pero me he propuesto disfrutar el fin de semana y claramente estar a disposición del equipo, dando todo profesionalmente durante esa carrera”.

En lo que se refiere a la Fórmula Renault 2.0 Jorge Barrio acumula 227 unidades y es el cómodo líder del Campeonato 2021, le lleva 54 unidades a Isidoro Vezzaro y su ambición por la doble corona es cada vez más grande.