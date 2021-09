Jorge Arias Jr.: “En esta pelea volví a disfrutar lo que hago sobre el ring”

El pesado mendocino Jorge Arias Jr. (10-2-1; 4 nocauts; 104,700 kg) volvió al triunfo de manera contundente al imponerse en fallo unánime al bonaerense Kevin Nicolás Espíndola (6-3-2 nocauts; 111,500 kg), en una pelea trazada a 6 rounds en la divisional pesado. El combate formó parte de la cartelera de la velada organizada por el Chino Maidana Promotions en la vuelta del boxeo a la TV por aire con el regreso de Knockout 9 y se realizó en el camping de Las Clavelinas, en el partido de Escobar, Buenos Aires.

El triunfo seguramente volverá a ranquear al lasherino a nivel nacional, al tiempo que le imprime confianza para subir al cuadrilátero, luego de haber sido derrotado por nocaut, en diciembre del año pasado por el cubano Lenier Peró.

La victoria le abre mejor el panorama de cara al futuro a Arias y sería la llave para combatir por el título argentino frente al campeón Leandro Robutti, con quien ya se enfrentó hace 3 años. Este nuevo combate sería una especie de revancha.

El púgil mendocino estuvo acompañando en el rincón por su padre, y entrenador, Jorge, por el excampeón mundial mosca, Juan Carlos “Cotón” Reveco y su preparador físico, Diego Giménez.

“La verdad que me sentí mucho más seguro y volví a disfrutar del boxeo. No estaba tan tenso como en otras ocasiones y eso se debió a la buena preparación que tuvimos”, expresó Arias, mientras emprendía el regreso a Mendoza en un auto particular.

- Hiciste una muy buena pelea...

- Es que en esta oportunidad llegamos con muy buen guanteo, donde nos dio una mano enorme Jonathan Giovenale, quien viajó desde Buenos Aires a trabajar con nosotros. Ese guanteo me ayudó muchísimo a mejorar la distancia, además de todo el trabajo previo que hicimos y que nos dio resultado.

-Se te vio más afianzando y te desplazaste mejor que en otras ocasiones, más allá de la superioridad boxística...

-Es que no solo sabía que había entrenado muy bien, sino que también estuve trabajando con Leo Charade, un psicólogo deportivo que me ayudó mucho y se me han alineado los planetas. Pero lo más importante es que volví a disfrutar de lo que hago sobre el ring. Por eso digo que el trabajo de Leo ha sido muy bueno y se notó muchísimo en mí; creo que subí diez puntos.

Nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un nivel donde debíamos trabajar de forma mucho más profesional para dar un salto de calidad”.

- A partir de esta victoria ¿qué se viene?

- Vamos a esperar unos días y luego hablaremos con el Chino Maidana. Queremos ver qué planes tienen ellos para nosotros. Pero de eso se ocupa mi papá.

-¿Esta pelea fue eliminatoria por el título argentino de los pesados?

- Sí, esa es la idea principal, una preliminar por el título argentino, pero ahora hay un pesado cordobés, Ariel Bracamonte, que está interesado en que disputemos el título sudamericano y es una buena pelea. Hay que ver qué pasa con eso. Sino buscaremos enfrentar a Robutti.

- ¿Qué cambió tras la derrota con Lenier Peró por nocaut?

- Absolutamente todo. Nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un nivel en el que necesitábamos trabajar mucho más profesionalmente. Me sirvió aquella derrota para intentar dar ese salto de calidad para lo que puede venir.

- A partir de ahora ¿cuáles son tus objetivos?

-En el paso a paso es volverme a posicionar entre los primeros tres del ranking argentino. Y luego, sin dudas, pretendo ir por el argentino o el sudamericano, que es lo que más me atrae en estos momentos. Es un título que quiero.

-¿Qué tan importante fue tener a Cotón Reveco cerca en esta ocasión?

- Ir con el equipo me dio una gran confianza y tener a Cotón de compañero de habitación fue importantísimo. Me trasmitió mucha tranquilidad y confianza. Él sabe comunicar toda su experiencia y sabe dar muy buenos consejos.