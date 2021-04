Jorge Ameal: “No me molesta para nada que digan que Román es el dueño de Boca”

El presidente de Boca, Jorge Ameal , dijo que no le molesta que algunos piensen que el ídolo del club Juan Román Riquelme , vice segundo, es el dueño de la institución que cumple 116 años de su fundación.

”No me molesta para nada que digan que Román es el dueño de Boca. Con Román hablo todos los días, todos tenemos roles a cumplir y todos sufrimos y sentimos de la misma manera. Para nada, no me molesta”, subrayó.

Ameal, en declaraciones al programa Puro Fútbol (FM Late 93.1), aclaró: “Eso también lo viví cuando a Carlos Bianchi lo puse de manager. Las cosas que me decían. Sin embargo, yo con Carlos hablaba permanentemente. A la larga todos van a tener el Consejo de Fútbol. Yo opino de fútbol todos los días con Román, no es que hablamos de bochas...”

.También se expresó sobre la renuncia el miércoles pasado del vicepresidente primero, el empresario de medios Mario Pergolini :” Tengo un cariño muy particular por Mario Pergolini y lo sigo teniendo. Dijo que no se sentía cómodo y bueno, lo entendí y comprendí. Seguramente va a estar colaborando con el club”.

Sobre una posible discusión o pelea entre Pergolini y Riquelme dijo: “Te puedo asegurar que Mario en ningún momento me habló de Román, al contrario, él estaba muy contento. Iban a ver a la Reserva, se juntaba con él y charlaban”.

Y añadió: “Entre el martes y el miércoles tenemos reunión de Comisión Directiva, que ya estaba prevista. Ahí estudiaremos y evaluaremos. Si me decís a mí, la lógica es subir al vicepresidente segundo a primero, pero lo pondremos a consideración de la Comisión Directiva y también le preguntaremos a Román”.

”Nos tomaremos el tiempo necesario para ordenar todo, no porque esté desordenado, sino porque la figura de Mario era muy importante. Traté de convencerlo, pero él ya tenía la decisión tomada”, explicó.

En cuanto a la actualidad del equipo y de su entrenador Miguel Angel Russo, refirió: “Nadie ve que de los tres campeonatos Boca ganó dos y fue semifinalista de Libertadores. Eso no se ve. Se ve el partido con Claypole. No se ve el partido de Racing, de River, no se ven otros partidos. Me molesta, pero bueno, es Boca, amor y odio. Tenemos una excelente relación con Russo, es un hombre que entiende el mundo Boca. Miguel dice ‘en Boca una hormiga es un elefante’. Jamás estuvo en duda su cargo en el club, Russo es un gran técnico, nos da satisfacciones, con él están apareciendo chicos en Boca, nadie lo dice”.

Jorge Amor Ameal, de 72 años, asumió su segundo mandato en Boca en diciembre del 2019, luego de haber ganado las elecciones en fórmula con Mario Pergolini y haber dejado atrás 25 años de macrismo en la institución xeneize.