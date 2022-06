Jonatan Castellano opinó de la piña del Turismo Nacional en Neuquén

La Clase 3 del Turismo Nacional en Neuquén estuvo signada por un tremendo accidente en la largada. En la curva uno, se dio un accidente múltiple originado por un toque de Leonel Larrauri con Julián Santero y esa situación generó muchas opiniones de pilotos del ambiente.

Jonatan Castellano, involucrado en la maniobra opinó en Carburando: “Está claro que se tuvo que tomar la resolución antes. Quizá quisieron asegurarse bien los comisarios, pero se ve claro en una cámara lateral cómo el primero frena, el tercero frena y el segundo no y ocasiona unos cuantos autos rotos, golpeados. Y también se sigue viendo que muchos por no levantar terminan ganando y eso no está bueno”.

Por otro lado, “Pinchito” señaló que se tendrían que fortalecer ciertos límites para que estos accidentes no vuelvan a pasar: “Yo creo que a todos nos gusta el chapa – chapa, pero también tiene sus límites. En mi caso yo recibo un toque de un debutante en la largada y parece que es normal. Se adaptan a que vayan a la chapa y después no pasa anda. La categoría es la de mejor espectáculo, pero habría que fortalecer ciertos límites”.

Además, cuando se le consultó sobre si los Comisarios Deportivos deberían ser más rigurosos, respondió: “Sí. Quizás una bandera roja parece excesiva para una primera curva, pero es como que la lección quedó el que pasó, pasó. Muchos pasaron sin levantar y ganaron posiciones. Obviamente sabemos que los accidentes que más lamentamos son situaciones cuando a veces los autos cruzados con poca visión”.