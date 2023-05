Joaquín Sastre, DT de Gimnasia: “La plaza mendocina se ha vuelto atractiva para los jugadores”

Esta noche Gimnasia y Esgrima viaja en avión a Buenos Aires, donde enfrentará mañana a All Boys, desde las 21.10, por los 32vos. de la Copa Argentina, en la cancha de Gimnasia de La Plata.

Gimnasia y Esgrima viene de superar a San Telmo por 2 a 1, por la zona A de Primera Nacional, que le permitió escalar al sexto puesto de la tabla de posiciones.

A la versión 2023 del Lobo le ha costado encontrar su punto de equilibrio y sumar triunfos, teniendo en cuenta que es el equipo con más empates en el torneo (suma 9 en total).

Tadeo Marchiori abrió la cuenta para el Lobo ante San Telmo. / Gentileza.

La victoria frente al Candombero metió al Lobo en zona del Reducido y quedó bien parado de cara al choque de mañana en La Plata.

Gimnasia y All Boys se enfrentaron en el Víctor Legrotaglie hace cuatro semanas y todo finalizó en un aburrido empate sin goles, en el marco de la decimosegunda fecha del torneo.

“Tenemos el deseo de ganar y pasar a la otra ronda”, comentó el entrenador del Lobo, Joaquín Sastre, en la previa de un duelo que llega con polémica, tras el cambio de cancha.

El “Contador” se mostró optimista de cara al partido de mañana y, conforme con el resultado del equipo en los últimos encuentros. Gimnasia permanecerá en Buenos Aires luego del partido, porque el sábado, a las 14 visitará a Almagro.

Gimnasia y Esgrima, candidato en la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti

- Frente All Boys tienen un nuevo desafío y es una oportunidad para seguir la racha de triunfos...

- Es un lindo desafío; un partido hermoso para jugar. Viajamos en avión, por lo tanto tendremos los tres entrenamientos previstos en Mendoza. Veré quienes son los implicados y qué desgaste tuvimos en el partido del fin de semana y de allí, ver que equipo armamos para jugar.

-¿Qué trascendencia le dan a este partido por la Copa?

-Es importante y tenemos el deseo de ganar y pasar de ronda, pero sin descuidar el torneo, que es lo más importante. Hoy estamos en una posición de privilegio que es dentro del Reducido y que tenemos que conservar. Pero le damos mucho valor al partido de Copa. Sin embargo, sabemos que en menos de 72 horas tenemos que enfrentar a Almagro.

- ¿En algún momento estuvo en juego tu continuidad?

-Uno sabe que siempre depende de los resultados, pero con Fernando (Porreta) nunca hablamos del tema. Pero si veo que el equipo no responde o si tenemos una carencia de algo, el primero en tomar la decisión soy yo y nada impediría esa situación. Me dolería, porque es mi trabajo, pero si hay algo que no quisiera es perjudicar a Gimnasia, con quien voy a estar eternamente agradecido, porque lo que viví el año pasado y hoy estoy viviendo.

Gimnasia y Esgrima, candidato en la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Tantos empates le permiten a Gimnasia, con solo un triunfo, posicionarse en la tabla?

- Estamos en una posición de privilegio y le damos mucho valor, porque nuestro gran objetivo es la clasificación. A la tabla la miro de reojo y siempre es importante darle valor en la recta final. Los torneos a veces son rachas y ahora estamos en un buen momento. Por es importante ganar en casa.

- ¿Qué análisis hacés del presente?

- Atravesamos un buen momento y tiene que ver con la calidad humana y la tarea de un plantel muy entrenable y de buena competencia interna, donde todos están con posibilidad de jugar. Eso hace una fortaleza grupal. Haber ganado los dos partidos de localnos fortalecido. Pero es un plantel humilde y predispuesto siempre al trabajo.

- ¿Cómo ves el presente de los equipos mendocinos?

- Es muy bueno. Deportivo Maipú pudo sostener parte de aquel plantel, tiene la misma metodología de trabajo y grandes resultados con Luis García como DT. Independiente Rivadavia tiene un gran equipo, armado por Ever (Demalde) el entrenador anterior, y ha encontrado con Alfredo (Berti) una gran forma competitiva y eso hace que los dos estén bien arriba. La plaza mendocina se ha vuelto muy atractiva para los jugadores y eso hace que uno pueda armar planteles competitivos.

Gimnasia y Esgrima, candidato en la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti

Fernando Bersano podría retornar a la “T”

Para el DT del Lobo, uno de los jugadores más valiosos del plantel es el cordobés Fernando Bersano, a quien conoce de las inferiores de Talleres de Córdoba, donde lo dirigió. Ahora, el lateral izquierdo, de buen presente, debería volver a su club de origen a mediados de año. Respecto a la posible baja, Joaquín Sastre comentó: “A mitad de año se vence su contrato y debería volver a Talleres. Hicimos un pacto abstracto y le dijimos con sus compañero; que si no se queda en el club y se tiene que ir, que no sea a otro equipo de la categoría (risas) sino a Primera División o al exterior. Creo que va a tener esa oportunidad, por la calidad de persona que es y por torneo que está teniendo. Me enorgullece si tiene esas posibilidades. El año pasado jugaba más de extremo y le dijimos que viniese a Gimnasia a relanzar su carrera de lateral, porque en sus formativas en Talleres, de donde lo conozco, era su posición”, confió.

Novedades del mundo mensana

Poco serio. El juego entre Gimnasia y All Boys iba a disputarse en cancha de Quilmes. Sin embargo, ayer, a último momento, la AFA informó que se jugará en el Juan Carmelo Zerrillo.

Santi López, optimista. “Tenemos plantel para estar arriba en la tabla, queríamos ganar ante San Telmo y también queremos avanzar en la Copa Argentina y cerrar una buena semana en Almagro”.

Retorno. Maximiliano Padilla, quien inició el torneo como titular hasta su lesión, está en condiciones de retornar al primer equipo. Aunque no viaja hoy, será convocado para los próximos encuentros.