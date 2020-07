Joaquín A. Vargas: “Los objetivos que me propongo ahora no pasan por hacer más experiencia”

Joaquín Alejandro Vargas, que este mes cumplió 24 años, volverá a Italia porque fue contratado por el ASD Roller Matera para la temporada europea 20/21. Recordemos que el delantero de Leonardo Murialdo ya estuvo en la península itálica defendiendo los colores del Hockey Sarzana hace algunos años atrás. Y ahora tendrá otra oportunidad. Otro salto de calidad en su carrera que, por Villa Nueva, no deja de ser una noticia con sabor agridulce. Por un lado, alegría porque se trata de un jugador que se va a hacer lo que tan bien hace en el Viejo Continente, pero por otro, no deja de ser un dolor de cabeza que tendrá el coach canario, Néstor Perea. Y no solamente porque la institución se quedará sin su artillero y capitán, sino también por lo que Joaquín transmite de Primera para abajo.

“Esto es así. Sabemos que tenemos jugadores que son seguidos por clubes de afuera, pero dependerá de este cuerpo técnico de no bajar el nivel”, le contó a este periodista, el Cabezón. A lo que agregó: “Habrá que ascender a muchachos de las divisiones inferiores que realmente vienen haciendo un gran trabajo, y quienes según mi modo de ver las cosas, están para debutar en Primera”. Al ser consultado sobre si está la posibilidad de que Murialdo contrate jugadores de San Juan, Vargas fue claro: “Hoy el club no está en condiciones de traer refuerzos”.

-Recordanos, ¿cómo empezaste tu relación con el hockey patín?

-Empecé desde muy chico. A los 4 años ya patinaba con muchos de mis compañeros de ahora como Francisco Nardi y Germán Nacevich.

-¿Siempre en Murialdo y en la misma posición?

-Exacto, salvo en la temporada 2014 que jugué en el Hockey Sarzana de Italia. De chiquito era defensor porque jugaba al rugby, y me gustaba ir al choque, después terminé siendo delantero, todo lo contrario.

-¿Cuáles han sido tus mejores momentos en este deporte?

-Viví muchos momentos lindos en el deporte, pero sin dudas el Mundial Sub 20 con Argentina (Cartagena de Indias, Colombia), el Sudamericano de Clubes en Santos (Brasil) y la Copa Panamericana que también gané con Murialdo, es lo mejor que me pasó.

-¿Como nace la idea de ir a Italia?

-Desde que volví de mi primera aventura allá tenía la idea de volver a jugar otra temporada ya con más experiencia, y este año el entrenador de Banco (Enrique Salinas) me comentó sobre esta posibilidad. No lo dudé ni un segundo y la acepté.

-¿Has hablado con la dirigencia de tu nuevo club, que te han pedido?

-Sí, estamos en permanente contacto y más ahora tratando de coordinar los vuelos para poder arribar a Italia. Se nota que son grandes personas y que aman a su club, que se esfuerzan por mucho por él.

¿Por cuánto tiempo firmaste?

-El contrato es por un año y después analizaremos cómo no va, si cumplimos los objetivos planteados.

-¿Qué te dejó tu paso por Murialdo?

-Sin dudas que Murialdo es y va a ser mi casa, dejo parte de mi familia, muchos amigos y compañeros, pero sobre todo, grandes personas que hacen que sea un lugar al que siempre uno quiere volver. Sin dudas que los voy a extrañar mucho.

Sobre su nueva institución

“La verdad que toda la gente me habló muy bien del A.S.D Roller Matera, y que la ciudad es muy bonita. Los dirigentes, el entrenador y mis compañeros se han comunicado conmigo y me hicieron saber que es un equipo serio, que trabaja muy bien y que tiene un proyecto muy lindo para los próximos años. Eso también fue una de las cosas que me llevo a tomar esta decisión”, agregó Vargas. Y cerró: “Con respecto a mi primera vez en Italia, era muy chico (18 años) y la verdad que fue una experiencia linda aunque me costó un poco adaptarme al hockey de allá. También extrañaba mucho. Hoy voy más maduro y experimentado, hablando el idioma y conociendo más gente italiana por lo que pienso que se me va a hacer más fácil. Por eso que los sueños y objetivos que me propongo ahora son otros, no hacer más experiencia”.