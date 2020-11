Joan Mir se consagró dentro del Moto GP el pasado fin de semana en la penúltima fecha de la temporada realizada en Valencia. El español volvió a dar una corona a Suzuki, que no lo lograba desde el 2000.

“No me quedan fuerzas para celebrar, menos mal que esta carrera no llegó antes porque sufrí más que nunca, pero nos ha bastado para ser campeón. Ahora podría empezar a nombrar a gente, pero se me haría largo porque me ha ayudado mucha gente durante todos estos años”, comentó Mir de forma inicial.

Y añadió: “Agradecer a Suzuki por la oportunidad que me ha dado, era un objetivo que nos marcamos a largo plazo y conseguirlo el segundo año me deja sin palabras. Ahora es el momento de celebrarlo con ellos y con la familia”.

Por último, el oriundo de Palma de Mallorca se refirió a la sensación que le generó lograr el título con la fábrica de Hamamatsu. “Es brutal. Cuando firmé por Suzuki pensé en la oportunidad tan bonita de ganar con esta gente. Es una familia muy pequeña, mucho más que las otras fábricas. Ganar con Suzuki tiene un mérito extra. No puedo estar más agradecido de haberlo conseguido tan rápido, en solo dos temporadas”, finalizó.

Para Mir, este es su segundo título en el mundillo del Moto GP, ya que en 2017 gritó campeón en Moto 3. En tanto, la marca japonesa volvió a festejar después de 20 años, ya que el último cetro obtenido fue en la temporada 2000 cuando Kenny Robert Jr se vistió de monarca de 500cc.