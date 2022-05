Joan Juncos: “Esto recién comienza y falta mucho por recorrer aún”

Arrancó el año con un par de lesiones que lo pusieron en dudas y lejos incluso del banco de suplentes. Pero si hay algo que caracteriza a Joan Juncos es su capacidad para sobreponerse a la adversidad. El delantero. y uno de los goleadores de Gimnasia y Esgrima, ya dejó atrás un par de desgarros y volvió con todo. El domingo, frente a Flandria, festejó un gol después de 7 meses y ayudó a un triunfo que costó más de lo esperado. El último tanto del delantero blanquinegro había sido frente Almirante Brown, el 26 de setiembre del año pasado.

Ante Flandria, cuando el equipo perdía 1-0, Marcogiuseppe se la jugó y mandó a la cancha al Mono, que en la primera que tocó celebró con todo.

- Fue un gol en un momento clave para el equipo...

- Estoy muy contento y la verdad es que necesitaba el gol por muchas cosas que me han estado pasando en esos días. Yo trato de sumar desde el lugar que me toque, desde el banco o estando dentro de la cancha. No había podido tocar la pelota y justo cuando lo hice, entró. Fue un gol que permitió la remontada final. Eso fue lo más importante.

- Se te nota contento, como si el gol hubiera generado este momento de tu vida...

- Este gol es un golpe de felicidad para mí en estos días. Por eso estoy disfrutándolo con todo y con la familia, que es la que está en todas siempre. Ahora hay que seguir por este camino con el equipo.

Vamos a jugarle de igual a igual a todos. Si no peleamos por algo, ¿para qué jugamos? Vamos a dejar todo para que el equipo y el club sigan creciendo”.

- Venías con algunas lesiones que te dejaron afuera desde el inicio de torneo...

- Tuve dos desgarro, uno en cada pierna, algo que me jugó una mala pasada y me hizo arrancar de atrás con respecto a los demás. Pero la verdad que me estoy poniéndome al 100 por 100 y estoy con muchas ganas. Es un momento que me llena de orgullo y felicidad. Un momento que me anima mucho más a seguir trabajando. Además, ayudar al equipo es fundamental; para eso estamos.

Todos los abrazos caen sobre Juncos, que volvió al gol en su retorno a las canchas tras las lesiones.

- Vienen de un triunfo sobre la hora que a veces se disfruta el doble...

- Sí, a veces se disfrutan mucho. Pero tampoco es lindo porque se sufre mucho también hasta que llega un gol. Sin embargo, esta vez lo disfruté. Sobre todo en lo personal, aportando un gol.

- Gimnasia es el mejor equipo mendocino en la Primera Nacional y estos cuatro triunfos lo ubican en zona de clasificación al Reducido final...

- Ojalá que esta buena racha se siga extendiendo. Nosotros vamos a jugarle de igual a igual a todos los equipos. Si no peleamos por algo, ¿para qué jugamos? Vamos a tratar de dejar todo hasta el último compromiso para que el equipo y el club sigan creciendo como hasta ahora.

- La llegada del nuevo entrenador, Luca Marcogiuseppe, le dio otra impronta a Gimnasia...

- La verdad que te hace competir desde el primer día de entrenamiento y eso está muy bueno. Estoy muy contento y esperemos que esto no sea solo una racha. Vamos a tratar de seguir sumando, pero hay que estar bien de la cabeza. Sabemos que esto recién empieza y falta mucho por recorrer aún.