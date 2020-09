Jalil Elías: “Me siento capacitado para ser un referente de Godoy Cruz”.

A pesar de sus jóvenes 24 primaveras, se lo nota maduro. Con la actitud y la convicción suficientes para asumir el doble rol que Diego Hernán Martínez tiene pensado para él: un futbolista fundamental en el dispositivo táctico y un incipiente líder de esa camada de jóvenes que hace rato vienen pidiendo pista en Primera División. Como cuando él era un benjamín y, eclipsado por las grandes figuras de la Lepra rosarina, tuvo que buscar nuevos horizontes. Y, más allá de alguna propuesta para emigrar al fútbol europeo que siempre está dando vueltas, Jalil Juan José Elías se reencontró con su lugar en el mundo. Lo afirma a cada paso y en cada testimonio. Tras un año a préstamo en el Tatengue, el Turco regresó al mundo Tomba, ese en el que lo están haciendo sentir otra vez como en su casa.

-Da la sensación de que ahora vas a jugar de volante interno, la posición en la que lo hiciste con Dabove. ¿Es así?

-Sí, es algo que venimos hablando con Diego (Martínez) y le estoy muy agradecido por la confianza y el lugar que me da día a día en el plantel junto al resto del cuerpo técnico. Me siento muy a gusto y contento por la confianza. Y si bien después se verá para qué estamos, la verdad es que estamos trabajando muy bien con el nuevo cuerpo técnico.

-Vos en ese momento todavía estabas en Unión. ¿Te llamó Martínez cuando asumió en Godoy Cruz para decirte que quería contar con vos?

-Yo todavía tenía que esperar a que se me terminara el vínculo con Unión para pensar otra vez en Godoy Cruz. Unión me quiso comprar, pero el club no estaba en condiciones económicas y me tocó volver. Pero sí, tuve contactos y hemos hablado mucho sobre su modelo de juego y la idea que tiene con respecto al equipo.

-¿Es parecido a Dabove?

-Sí, la verdad que tiene una forma de trabajar muy similar a la de Dabove y es algo que al grupo de jugadores nos sienta muy bien porque creo que tenemos un plantel para jugar bien. Ya hemos demostrado en otras oportunidades que jugando de esa manera podemos estar a la altura de cualquier otro equipo.

-Y con respecto a ese rol de líder que quiere Diego Martínez de vos fuera de la cancha, ¿te sentís capacitado a pesar de tu juventud?

-Sí, la verdad que sí. Me siento capacitado para hacerlo, más que nada trabajando mucho, dando el ejemplo y mostrando mucho respeto hacia mis compañeros. Referente no se hace hablando mucho, sino dando el ejemplo con acciones y hablando cuando es necesario. En Newell’s tuve la suerte de compartir vestuario y plantel con jugadores de la personalidad de Maxi Rodríguez, Nacho Scocco y Sebastián Domínguez. Son jugadores que poseen mucha experiencia y jerarquía y de los que aprendí mucho.

El 23 de noviembre de 2015, en un Lanús 2 - Newell’s 1, Lucas Bernardi lo hizo debutar con la camiseta 39 de Newell’s, como lateral derecho. Tiempo después, el mismo Bernardi lo volvió a poner de "4″ en varios partidos de la Copa Libertadores 2019. “Se ve que Lucas (Bernardi) siempre me vio como lateral derecho y son gustos. Ya está, ya pasó y todas las decisiones de los entrenadores son respetables. En ese momento creo que le cumplí a Lucas en la Copa Libertadores y cuando se abrió el libro de pases le pregunté si podía volver a mi posición de volante porque es donde más me gusta. Busqué una salida sólo por eso”.

-Estás por cumplir 100 partidos en Primera división, pero sólo tenés dos goles: 1 en Newell’s y otro en Unión. ¿Creés que te falta gol?

-Sí, sin dudas que me gustaría hacer más goles. Pero también depende del punto de vista en que se mire. Si juego de volante central, que es una de las posiciones que me gusta, obviamente que voy a tener menos posibilidades de llegar al gol que jugando de interno. Y como interno, si un DT me pide que equilibre más al equipo y que el otro interno se suelte más, lo principal es que juegue bien el equipo y que el gol lo haga cualquiera.

-Por tu juego, parece que disfrutás más una asistencia que un gol. En Unión tuviste un gran año en esa faceta, ¿no?

-Sí, la verdad que asistir es un poco lo que más me gusta. De a poco voy tratando de sumar cosas positivas a mi forma de jugar.

-¿Cómo se motiva un futbolista en un contexto de más de seis meses sin competencia oficial?

-Mi motivación en la cuarentena fue entrenar todos los días por Zoom con mis compañeros e individualmente, cuando se pudo, para mantenerme en forma. Y ahora, esperar ansioso el momento de ir a entrenar todos los días a la mañana en el club. Tengo la suerte de vivir del fútbol, lo hago con mucha pasión y trato de disfrutarlo y de aprovechar todos los momentos que me brinda más allá de esta situación realmente inesperada.

Jalil Elías: “Me siento capacitado para ser un referente de Godoy Cruz”.

-¿Sos hincha de Newell’s?

-Sí, a muerte. Llegué a los 4 años, cuando mi viejo me llevó a la escuelita de Malvinas, en el baby, y tuve la suerte de hacer toda mi carrera en Newell’s hasta que llegué al Tomba.

-¿Quién fue tu primer socio en una cancha?

-Mi hermano, que es dos años más grande que yo. Yo tenía 4 y él 6 cuando arrancamos. Después tuve la suerte de seguir y él se inclinó por otro lado. Se cansó y lo fue dejando. Yo seguí jugando y gracias a Dios pude cumplir el sueño.

-¿Quién era mejor?

-Yo, sin dudas (risas).

-Newell’s se caracteriza por tener a grandes formadores. ¿A quién tuviste?

-Creo que tuve a todos los técnicos en Newell’s. A Griffa lo tuve cuando el presidente todavía era Eduardo López y yo me fui a su escuela. Estaba en una situación en la que no sabía que iba a ser y justo me llamaron para ir a Boca, pero justo cambió la dirigencia de Newell’s y optamos por quedarnos en Rosario. Estaba con Lo Celso, Mauricio Tevez y Brian Puntano, que después no llegó a Primera, pero que es un jugadorazo.

-¿Desde chiquito jugabas de "8″ o "5″ o eras más “10”?

-En el baby empecé jugando de 5, después en cancha de once jugué algunos partidos de stopper y después en inferiores siempre jugué de 8, que ahora es el interno o de volante central.

-¿Tenías algún ídolo o espejo?

-Sí, cuando era chiquito mi ídolo era Juan Román Riquelme. Después siempre me gustaron mucho Banega y Gago, que es un jugador de otro planeta.

-¿Te fuiste mal de Newell’s?

-No me fui como me hubiese gustado irme porque en ese momento el club no estaba muy bien institucionalmente y siempre traían jugadores y los chicos no teníamos la chance. Me hubiese gustado tener mayor continuidad en Newell’s para poder darle más cosas. Me quedó la espina y quizá algún día pueda volver.

-Ya están trabajando en lo táctico…

-Sí, empezamos a hacer salidas tácticas, un poco más en referencia a lo que quiere plantear Diego y mejor que se vaya aplacando un poco este tema de la pandemia y comencemos con los amistoso.

-¿Cuánto más se sostiene esta temporada sin fútbol?

-Ya aguantamos bastante, me parece. Ojalá comencemos lo antes posible, pero hay que estar tranquilos porque si se esperó tanto tiempo se puede esperar un poquito más. Cuando lo dispongan, nosotros tenemos que estar bien desde lo físico y lo mental para empezar con el pie derecho.

-Afortunadamente no te has contagiado de Covid-19, ¿no?

-No. Por suerte no y espero seguir por este camino.

-¿Sos de asumir muchos cuidados?

-Si bien no soy obsesivo, soy consciente. Obviamente, cuando voy al supermercado trato de higienizarme bien y los productos que traigo a mi casa. Pero no mucho más que eso, tampoco hay que volverse loco.

-Cuando andás por la calle, ¿los hinchas de Godoy Cruz te reconocen?

-(Risas) Y... ahora con todo este parate del fútbol no tanto.

-Y con barbijo o tapaboca menos…

-Claro, con barbijo menos todavía. Pero tampoco estoy saliendo mucho de mi casa. Más allá de eso, siempre que me cruzo con alguien de Godoy Cruz me ha manifestado su afecto y uno está muy agradecido.

Jalil Elías: “Me siento capacitado para ser un referente de Godoy Cruz”.

-Ese equipo le peleó el título a Boca hasta el final, salieron subcampeones y clasificaron a la Copa. Si bien vos no estuviste en la temporada pasada, ¿qué te produjo ver último a Godoy Cruz?

-Es de no creer porque es un club que tiene con qué estar más arriba y no se merece estar ahí por la gente y por lo que es el club. El ambiente y el día a día que se vive es muy lindo y por ahí en otros clubes no tenés semejante infraestructura y tantas comodidades.

Tengo la expectativa de que sea mi año, me siento cómo en Godoy Cruz y quiero ayudar a poner al equipo en el lugar que estaba antes de irme a Unión

-¿Se han juramentado volver a parecerse a aquél equipo?

-Sí, obviamente. Ojalá que podamos volver a ser ese equipo de Godoy Cruz que sabíamos que salíamos a la cancha e íbamos a ganar. Pero hay que ir partido a partido.

-Otro que está en una situación similar a la tuya es Juan Brunetta. ¿Hablan mucho?

-Sí, la verdad que con Juan hablamos mucho. No habíamos coincidido porque cuando yo me fui a Unión él llegaba. Pero la verdad es que es un gran jugador y persona.

-¿Creés que lo van a seguir teniendo más o se va ahora?

-Uno nunca sabe. Esperemos que siga en Godoy Cruz, pero no se puede ser egoísta con él porque uno siempre aspira a seguir creciendo y pasar al fútbol italiano sería algo muy importante para su carrera.

-¿Se reflotó el interés del Parma por vos?

-Al principio se había hablado bastante y existía la posibilidad. Ahora en el último tiempo en teoría se había reflotado, pero no tuve más novedades. De eso se está encargando mi representante.

-¿Te sacó un poquito del eje?

-Sí, la verdad que sí. Creo que el primer objetivo de todo jugador es afianzarse en Primera, algo que creo que ya logré por la cantidad de partidos que tengo. Y el otro máximo sueño de un futbolista es jugar en Europa, después de vestir la camiseta de la Selección Argentina, obvio.

-¿Tenés pasaporte italiano?

-Sí, justo en diciembre del año pasado pude viajar a Italia para hacerme la ciudadanía y ya me llegó justo antes de la pandemia. Estuve en Palermo, conocí Europa y la verdad que es muy lindo.

-O sea, en un futuro no ocuparías cupo de extranjero.

-En teoría debería ser así.

-¿Qué ligas europeas te gustan más?

-Me gusta mucho la Premier, que creo que hoy en día es la liga top. Y después me gusta mucho la liga italiana porque es muy parecida a la argentina. Creo que los grandes jugadores se los encuentra en esas ligas y hay un poco más de nivel que acá.

-¿Qué hacés en el tiempo libre?

-Trato de descansar y despejar mi cabeza. Durante la semana o en algún tiempo libre me pongo a estudiar idiomas.

-¿Qué idiomas estás estudiando?

-Inglés e italiano.

-O sea que tenés futuro de Calcio o de Premier…

-(Risas) Sí, la verdad que cualquiera de los dos estaría bueno.

Un jugador clave para la idea táctica de Martínez

Diego Martínez lo repite en cada entrevista y hace un par de semanas, en un mano a mano con Los Andes, el joven y moderno entrenador de Godoy Cruz remarcó la valoración que tiene sobre Jalil Elías. “Va a ser un jugador muy importante en mi estructura de juego, en el día a día y en lo que me transmite en cada entrenamiento. Creo que el papel que quiero de él va a ser realmente importante para lo que pase dentro y fuera de la cancha. También en lo que yo considero como como líder para un grupo”, contó Martínez, quien lo utilizará como volante interno por derecha en el tan mentado triángulo que suelen presentar sus equipos en el medio.