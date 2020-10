Jackie Stewart no pone entre los mejores a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton atraviesa un gran momento dentro de la Fórmula 1 y se encamina a su séptimo título. Además, las estadísticas del británico son récord, así que es fácil pensar que sea considerado como el mejor piloto de la historia. Sin embargo, Jackie Stewart comentó que no le parece que el inglés pueda ocupar ese lugar de privilegio.

“No creo que puedas contabilizar el nivel de éxito simplemente porque hoy hay 20 ó 22 carreras. Juan Manuel Fangio es para mí el mejor piloto, con Jim Clark como el segundo mejor incluso por delante de Ayrton Senna. Pero esa gente sólo corría seis, ocho o nueve carreras en un año”, indicó Stewart en el podcast ‘In The Fast Lane’.

“Lewis maneja muy bien. No comete errores. De ningún modo estoy desmereciendo sus habilidades, pero no es lo mismo. Lewis tomó una muy buena decisión cuando dejó McLaren y se fue a Mercedes. Me quito el sombrero ante él por haber decidido eso, pero honestamente el auto y el motor son tan superiores que es casi injusto para el resto de la grilla”, se explayó.

Además, concluyó su argumentación dejando claro que es muy difícil sostener que el nacido en Stevenage sea el mejor. “Debes quitarte el sombrero ante Mercedes. Toto Wolff y Niki Lauda formaron un gran equipo, eligieron a los mejores ingenieros y consiguieron un dinero que la mayoría de los otros equipos no pudieron. No te ganas el mismo respeto si eres capaz de hacerlo en un coche que no es el mejor. Es ahí donde a veces estaba la diferencia entre pilotos muy buenos y pilotos con mucho éxito. Es complicado decir eso sobre Lewis. Para mí no es tan bueno como era Fangio. Decir que Lewis es el mejor de todos los tiempos es difícil de justificar para mí”, cerró.