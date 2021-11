Jackie Stewart dijo que Juan Manuel Fangio fue el mejor de la historia

En la conferencia de prensa que se desarrolló en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, en el marco del tributo a Juan Manuel Fangio, uno de los presentes fue el tres veces campeón de Fórmula 1 Jackie Stewart, quien habló sobre cómo era la relación con el argentino.

“Fangio fue el mejor piloto de la historia, es mi gran héroe. Es alguien a quien intenté parecerme mucho porque la forma en la que él manejaba con tanto estilo, con tanta dignidad. No creo que haya alguien que haya llevado el deporte con tanto estilo como él”, dijo Stewart.

Y luego agregó: “Los argentinos tienen mucha suerte de que él los haya representado de tal forma, en la actualidad de este deporte muy pocos puede decir eso. Fue fantástico en la pista y fuera de ella. Estoy muy feliz de ser parte de este gran movimiento que se generó”.

Además, el tres veces campeón del mundo relató una situación que vivió con el “Chueco”: “Para mí una de las grandes cosas que me pasaron en un circuito fue cuando gané el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 3. Era muy joven y no tenía experiencia, cuando paré luego de hacer la vuelta de honor, Fangio vino, me dio la mano y yo no podía creerlo. No podía creer lo que estaba pasando, que él me felicite por ganar en un auto de F3. Ese es el hombre del que tienen que estar orgullosos”.

Y continuó: “Mi relación con él la disfruté mucho. Una vez Fangio estaba en Roma y me quedé con él y manejamos para recibir un premio que me iban dar. Él manejó a la ida y yo a la vuelta, estaba muy nervioso de estar manejando con Juan Manuel”.

Entre los que estuvieron presentes se destacó la figura de Horacio Pagani, el reconocido diseñador y constructor de automóviles súper deportivos. Por medio de Fangio, Pagani tuvo el contacto para poder ingresar a trabajar en Lamborghini y luego fundó Pagani Automobili en S.p.A en Italia.