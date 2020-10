Inevitable admiración: Djokovic, Federer y famosos españoles felicitaron al “rey” Nadal

“Es fenomenal. Fui batido por alguien que estuvo perfecto”, admitió este domingo en rueda de prensa Novak Djokovic tras haber caído ante Rafael Nadal en la final de Roland Garros por 6-0, 6-2 y 7-5.

El serbio no pudo romper con lo que era inminente. “Todo iba bien, estaba preparado para este partido. Simplemente fui superado, fui batido por alguien que estuvo perfecto hoy. En particular en los dos primeros sets. Eso es todo. No buscaré otra explicación a esta derrota. Simplemente fue mejor. En tierra batida, cuando juega como ahora, es muy difícil ganarle un set. Pienso que tuve una opción en el tercero, pero no la pude aprovechar”, confió el N°1 de ATP.

Por su parte, Roger Federer felicitó a Rafael Nadal por igualar su legendaria marca de 20 títulos de Grand Slam conquistando su 13º Roland Garros. “Uno de los mayores logros del deporte”.

“He tenido siempre el mayor respeto por mi amigo Rafa como persona y campeón”, señaló Federer, alejado del circuito por una lesión en una rodilla.

“Mi mayor rival durante muchos años, creo que nos hemos empujado el uno al otro a ser mejores jugadores. Es un verdadero honor y le felicito por haber conseguido su 20ª victoria en un Grand Slam”, añadió.

“Es especialmente increíble que haya ganado Roland Garros 13 veces, uno de los mayores logros del deporte”, subrayó.

“Espero que el 20º sea simplemente otro paso en el viaje de ambos”, concluyó el suizo de 39 años un mensaje que lo acompañó con una fotografía de ambos.

Quien no pudo dejar pasar esta oportunidad que enorgullece a los españoles, fue el mismísimo rey Felipe VI , quien mediante la cuenta de Twitter de la realiza. “¡¡13 de trece!! ¡Siempre Rafa, España contigo a lo más alto!”, escribió.

También amigos famosos del ambiente artístico, políticos y de otros deportes lo felicitaron por el logro.

