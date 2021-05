Inesperado cruce al aire entre Germán Paoloski y Christian Martin

Las tardes de ESPN volvieron con todo, sobre todo después del regreso de Germán Paoloski a la señal deportiva.

Llamativamente este lunes se dio un caso particular, cuando el conductor de Sportcenter tuvo un cruce con Christian Martin, periodista de la cadena y que reside en Europa y por eso siempre sale con diferentes notas del Viejo Continente.

El cruce se produjo en el final de la salida del reportero que estaba en Inglaterra, ya que había cubierto el último partido de Sergio Agüero en el Manchester City.

En el inicio del programa, y después de haberse extendido en el pase por una discusión con Gustavo López, quien conduce previamente F360, Paoloski recibió el reclamo de su colega, después de disculparse por la demora en su salida al aire, pero el ex rugbier contestó duramente: “Te cantaban que estaba acá esperando”.

La reacción del conductor fue contundente: “Si no querés salir no salgas Cris, no pasa nada. Yo no te quiero obligar pero no podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo”, a lo que Christian Martin contestó: “Nunca lo han hecho”. Luego, ya con el ex rugbier fuera del aire, señaló: “Me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más a Christian Martin, hagamos eso. Más fácil”.

Minutos más tarde, el propio Paoloski respondió a un tuit que había escrito Jorge Rial sobre el episodio diciendo: “La verdad me sorprendió su reacción porque siempre tuvimos una excelente relación! Pero la definición de la rutina no la define el... abz!”.