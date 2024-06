Inédito: filtraron un video de Messi jugando al pádel con Luis Suárez

El hombre no puede ser el mejor a todo. Bastante tiene con ser el mejor futbolista de todos los tiempos, sin embargo, pasión no le falta. ¿Cómo se define como jugador de pádel? Así: “No soy muy bueno, pero me gusta jugar. No juego mucho, la paso como puedo, corro, no doy ninguna pelota por perdida, pero no tengo buena técnica para pasarla. No juego tanto porque en el año tenemos partidos cada tres días y se complica. Por eso aprovecho en diciembre. El pádel es lindo, cuanto más jugás más querés aprender”.

Por si hiciera falta aclararlo, el que habla no es otro Lionel Andrés Messi. Y, en la previa del debut de Argentina vs. Canadá por la Copa América, a la espera de verlo en acción todo lo que toca (o dice), es viral.

Hace unos días, Messi le dio una entrevista a Dispuestos a Todo, un stream que sale por el canal de Youtube de su sobrino, Tomás. Anoche, habló con Marcelo Tinelli en América y la charla y las reacciones de Leo se replicaron hasta el hartazgo. Y esta mañana, la cuenta @M30Xtra publicó un video de Leo jugando al pádel junto a Luis Suárez donde se ve la pasión que ponen el rosarino y el uruguayo en todo lo que hacen.

Como bien lo explicó el propio Leo, en el video se observa cómo se divierten adentro de la cancha de pádel; también puede verse que no dominan bien la pista y hasta que se pegan algún porrazo: “Cayó como una vieja”, se escucha tras una patinada de Luis Suárez.

MESSI - SUÁREZ VERSIÓN PÁDEL 🎾🏓



📽️ Leo y Lucho se juntaron en un desafío de pádel y nos dejaron momentos divertidos, enojos y un gran festejo final 😂🔝



👀 Atentos a Messi, que al pádel juega con la derecha... pic.twitter.com/1bIuwQJO1M — Diario Olé (@DiarioOle) June 19, 2024

Después, el uruguayo tira una bola a la red y Messi mira a la cámara: “No puedo jugar solo”.

El partido sigue y Messi pega dos smash y gana el punto, aunque en el segundo toca con su paleta la red. “¡Gol!”, gritan con Suárez.

La explosión llega al final cuando la pareja rioplatense que comparte la delantera del Inter Miami obtiene la victoria y festeja como si hubieran ganado la MLS.

Leo no pudo explicarlo mejor: “No juego mucho, la paso como puedo, corro, no doy ninguna pelota por perdida. No tengo buena técnica, pero me gusta jugar”.