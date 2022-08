Independiente Rivadavia y la necesidad de derrotar a Temperley pensando en el Reducido: hora, formaciones y por dónde seguirlo en vivo

Independiente Rivadavia tiene el objetivo claro cuando reciba a Temperley. Debe ganar para afianzar su lugar en el Torneo Reducido de la Primera Nacional. Está en un lote de equipos que están consiguiendo ese objetivo, pero no tienen demasiada luz con respecto a los que vienen más abajo. Por ese motivo, necesita sumar una tercera victoria en fila ante un equipo que viene de perder en la fecha anterior frente a Quilmes (3-2).

Para este encuentro, quien no podrá estar es el lesionado Emiliano Endrizzi, uno de las piezas claves en el triunfo pasado ante Flandria. Su lugar todavía no tiene un asignado, aunque se supone que si Gabriel Gómez desea mantener un esquema tradicional, entre Zules Caicedo y Agustín Verdugo podría estar su ocupante. Diferente será la cuestión si el DT patea el tablero y busca sumar más gente en ofensiva. De esa forma, quien podría recuperar un lugar entre los once es Franco Coronel, para que Matías Quiroga tenga más acompañamiento arriba.

Por último, en cuanto a los antecedentes entre ambos, se han enfrentado en cuatro oportunidades en la Primera Nacional, con tres victorias para el conjunto Gasolero y solamente una de la Lepra. Hoy, la historia puede emparejarse un poco más.

Probable formación de independiente Rivadavia vs. Temperley por la Primera Nacional

Jorge De Olivera; Enzo Suraci, Valentín Perales, Mauro Maidana, Zules o Verdugo; Gustavo Turraca, Sebastián Navarro, Diego Tonetto, Lucas Ambrogio, Pablo Palacio y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez

Probable formación de Temperley vs. Independiente Rivadavia por la Primera Nacional

Matías Fidel Castro; Agustín Toledo, Gastón Bojanich, Facundo Castet, Ezequiel Navarro; Tobías Reinhart, Mackay o Paz, Pablo Rosales; Facundo Callejo; Luis López y Lucas Baldunciel. DT: José M. Bianco

Estadio, hora, TV y árbitro de Independiente Rivadavia vs.Temperley por la Primera Nacional

Estadio: Bautista Gargantini.

Hora: 16

TV: TyC Sports Play

Árbitro: Sebastián Martínez

Seguí el minuto a minuto y todas las estadísticas de Independiente Rivadavia vs. Temperley por la Primera Nacional: