Independiente Rivadavia visita a Huracán con el objetivo de cerrar el semestre con saldo positivo: hora, formaciones y TV

🚨🇦🇷Informa @clmerlo que SAN LORENZO va por MATÍAS REALI y ofreció US$ 1.250.000 que es el monto de la cláusula, pero no se considera como tal ya que no se especificó la forma de pago.



⌛Se espera que INDEPENDIENTE RIVADAVIA dé una respuesta antes de su encuentro vs Huracán. pic.twitter.com/oNmxTwT8N0