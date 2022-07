Independiente Rivadavia: “Siempre trabajé, me esforcé y hoy tengo la oportunidad”

Con un gol excepcional que le bajó la persiana a la tarde y le permitió a Independiente superar a Deportivo Riestra, Pablo Palacio se apoya cada vez mejor en esta versión Azul, que volvió a ganar después de cuatro partidos, de cara a un gran compromiso como el que tendrá el miércoles en Córdoba, frente al puntero absoluto de la Primera Nacional: Belgrano.

El “Pala” fue una de las figuras indiscutibles de la tarde frente a los de Pompeya en el Gargantini y, desde hace tres partidos, es un incondicional de Gabriel Gómez y viene ocupando la titularidad, principalmente después de la derrota en el clásico mendocino frente al Lobo.

En estos últimos encuentros por su desempeño, el extremo derecho ha sufrido más críticas que elogios, pero frente a Riestra, Palacio asumió el protagonismo y fue el más ovacionado de la tarde tras el golazo.

Llegó al club del Parque en 2016 y su debut en Primera División fue en febrero de 2019. En setiembre hizo su primer gol en la categoría y al año siguiente fue cedido a Unión de Santa Fe, donde nunca pudo debutar. Por lo tanto a principios del año pasado retornó al club de sus amores: la Lepra.

Esta temporada ha alternado entre la titularidad y el banco de suplentes, pero desde hace algunos encuentros está encontrando su espacio en el diagrama futbolístico de Gómez y es parte del once inicial.

-Fue un gol como para despejar dudas y algunas críticas.

-Como dije, me alejo de las críticas y a veces no le hacen bien a un jugador estar metido en eso. Siempre trabajé, siempre me esforcé y hoy tengo la oportunidad de estar. Mis compañeros me dan mucha confianza, por lo cual me siento muy bien por esto momento que estoy pasando.

-Contanos un poco el camino a ese golazo.

-Cuando adelanté la pelota y voy rumbo al área para buscar los espacios y tratar de descargar el juego en algún compañero, lo vi al arquero que se adelantó para buscar achicar y decidí pegarle rápido, picándola ... ¡ Y entró justo Gracias a Dios!.

-¿Un golazo que entusiasma a pegarle más seguido?

-Sí, por ahí le pego poco al arco y puede ser un aspecto a mejorar, pero lo que pasa es que la mayoría de las veces trato más de asistir a mis compañeros, pero desde ahora debería probar más al arco (rísas).

-Sos un jugador dinámico y veloz por la derecha, ¿es el lugar que te sienta más cómodo?

-Es un conjunto de cosas y, es jugar también como se den los espacios. Hay partidos que me quedan más cómodos girar para afuera y otros más hacia adentro, esas dos cosas son cómodas para mí: el centro y la derecha. Aunque lo importante en lo personal, durante los partidos, es encontrar los espacios para generar juego.

-¿Que te provocó que te ovacionaran en el Gargantini cuando te retiraste?

-Mucha alegría, ¡pero mucha alegría!... la verdad, lo disfruté mucho. Lo necesitaba a nivel personal y, más que nada, porque el gol ayudó a definir el partido y principalmente para que los tres puntos se quedaran en casa. Ahora apuntamos a ir consiguiendo triunfo como visitantes, porque necesitamos seguir creciendo en la tabla.

-¿El gol y la ovación son una manera de fortalecerte?.

-Sí, de alguna manera es así, porque todo suma y me va haciendo crecer en el juego y en la cancha. Sentirme más seguro, más cómodo.

-Un triunfo importante de cara a lo que viene, el partido frente a Belgrano.

-Nosotros teníamos y tenemos en claro que los tres puntos tienen que quedar en casa cuando jugamos de local, después plantear lo demás. Ahora viene Belgrano y tenemos que diseñar un partido en el que también vamos a buscar el triunfo allá. Hoy (por el partido del sábado), lo importante era ganar de local.

-¿Les costó un poco salir de la derrota que tuvieron en el clásico frente al Lobo?.

-En un principio puede ser, pero ya pasó eso. Hoy, con este triunfo se notó que estamos otra vez fuertes y vamos cumpliendo con los objetivos. En lo personal estoy muy contento.

-¿Antes de la jugada del gol ibas a ser reemplazado?

-Sí, justo habían pedido el cambio, pero lo bueno es que se demorara una jugada más (dice sonriendo) y pude convertir.

-¿Qué te dijo Gabriel Gómez, tras el gol?

-Nada, especialmente me saludó y se puso contento. Me felicitó, pero lo más importante es que él siempre me ha bancado.