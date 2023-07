Independiente Rivadavia quiere dar otro paso clave en la Primera Nacional: hora y TV en vivo vs. Atlanta

Independiente Rivadavia, único puntero de la Zona B, con 27 de los últimos 30 puntos ganados, será local ante Atlanta, en uno de los ocho encuentros a desarrollarse este sábado por el certamen de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará desde las 20:10, con el Estadio Bautista Gargantini, en Mendoza, con el arbitraje de Sebastián Zunino y televisación en vivo de TyC Sports.

Independiente, dirigido por Alfredo Berti, suma 46 unidades y supera por uno al Deportivo Maipú. El Azul está llevando a cabo una campaña notable habiendo ganados 9 de los últimos 10 partidos que jugó, ya que solo perdió ante Mitre de Santiago del Estero.

Reali y Arce, las cartas de ataque de Independiente Rivadavia. / CSIR

La performance de la Lepra es arrolladora. El buen funcionamiento ha dado sus frutos y frente a Atlanta busará una nueva alegría para sostenerse en lo más alto. Uno de sus puntos fuerte es el delantero paraguayo Alex Arce, quien con 21 tantos es el goleador del torneo federal.

Atlanta, por su parte, suma 28 unidades y hace dos fechas asumió como DT a Nicolás Diez. El “Bohemio” está a cuatro unidades de la zona de reducido por el segundo ascenso, pero es muy irregular alternando derrotas con triunfos, motivo por el cual no está en los primeros puestos.

La programación completa de la Primera Nacional

Zona A, 26ta. Fecha

. Sábado, a las 11.00, Guillermo Brown de Puerto Madryn-All Boys

. Sábado, a las 12.10, San Telmo-Temperley (TyC)

. Sábado, a las 15.00, Defensores Unidos-Estudiantes de Río Cuarto

. Sábado, a las 15.10, Agropecuario-Nueva Chicago (TyC)

. Sábado, a las 18.10, Alvarado de Mar del Plata-Deportivo Morón (TyC).

. Domingo, a las 15.05, Flandria-Almirante Brown (TyC)

. Domingo, a las 15.30, Gimnasia de Mendoza-Guemes de Santiago del Estero

. Domingo, a las 17.10, Almagro-San Martín de Tucumán (TyC)

. Lunes,a las 21.15, San Martín de San Juan-Defensores de Belgrano (TyC)

. Libre: Patronato de Paraná.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia. / Ignacio Blanco - Los Andes

Zona B, 23ra. Fecha

. Sábado, a las 15.00, Estudiantes-Quilmes

. Sábado, a las 15;00, Deportivo Madryn-Ferro

. Domingo, a las 15.30, Mitre de Santiago del Estero-Chacarita Juniors

. Domingo, a las 15:30, Villa Dálmine-Deportivo Riestra

. Domingo, a las 15:30, Deportivo Maipú de Mendoza-Racing de Córdoba

. Domingo, a las 16.00, Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy

. Domingo, a las 16:00, Chaco For Ever-Tristán Suárez; Emanuel Ejarque

. Lunes, a las 18:00, Aldosivi de Mar del Plata-Brown de Adrogué

Así están en la Primera Nacional

Zona A: Almirante Brown 41 puntos; Agropecuario 39; Deportivo Morón 38; San Martín (T), San Martín (SJ) y Defensores Unidos 37; Nueva Chicago 36; Gimnasia (M) 35, Temperley y Estudiantes (RC) 33; Patronato 31; Alvarado 30; Defensores de Belgrano y All Boys 28; Güemes (SE) 26, Almagro 25; Brown (PM) 24, Flandria 23 y San Telmo 22.

Zona B: Independiente Rivadavia 46; Deportivo Maipú 45, Chacarita 42; Quilmes 38; Atlético Rafaela 34; Ferro 33; Brown (A) y Mitre (SE) 32; Riestra 31; Deportivo Madryn 30; Atlanta 28; Estudiantes (BA) 26; Gimnasia (J) y Aldosivi 25; Racing (C) 21; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 16.

