Independiente Rivadavia ganó, gustó y goleó como local a Mitre (SdE)

Independiente Rivadavia se presentó ante su gente por primera vez en la temporada y venció 4-1 a Mitre de Santiago del Estero por la tercera fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Después de dos partidos consecutivos en condición de visitante (triunfo en Mar del Plata ante Aldosivi y derrota en Chacho frente a For Ever), el conjunto del DT Ever Demaldé logró los tan esperados tres puntos para reencaminar su deseo máximo, el ascenso.

Independiente debuta como local con una victoria resonante.

Lo cierto es que la Lepra se aprovechó de las falencias defensivas del conjunto Aurinegro y aprovechó para marcarle tres goles en el primer tiempo. A los 16 minutos abrió la cuenta Alex Arce con un verdadero golazo de media distancia. Seis minutos después amplió la ventaja Victorio Ramis y sobre los 30 Braian Sánchez estampó el 3-0.

Al conjunto santiagueño le costó 44′ reaccionar y fue ante la aparición de Daniel González, quien estampó el descuento tras una asistencia de la Bestia Romero y darle esperanzas a los de Grelak de cara al segundo tiempo.

Pero la ilusión duró poco, ya que sobre los cinco minutos del complemento, Braian Sánchez selló el 4-1 para desatar la fiesta mendocina en el Gargantini.

El pitazo final le permitió a Independiente Rivadavia estirar su racha positiva en el Gargantini, con trece partidos sin perder (nueve triunfos y cuatro empates). En la próxima fecha los azules se medirán el próximo sábado ante Chacarita.

Por su parte, Mitre deberá enfocarse en corregir los errores y pensar en el duelo del próximo viernes ante Chaco For Ever, que se disputará desde las 21.30 en Santiago del Estero.

