El inicio de la pretemporada se confirmó finalmente para mañana, a las 9.30, aunque en un primer momento estaba previsto que hoy iniciaran los trabajos físicos en Independiente Rivadavia, de cara al ansiado debut en la máxima divisional del fútbol argentino. El lugar elegido es Colonia Camp Club, donde Rodolfo De Paoli estará al frente del plantel azul, pendiente de algunas caras nuevas y varias bajas, tras la gran temporada que realizó el equipo en la pasada temporada en la Primera Nacional, donde ganó la competencia de punta a punta. Y en este último grupo figura uno de los máximos referentes del equipo campeón: Juan ManuelElordi.

Al lateral que se formara en Huracán de Saladillo, de donde es oriundo, y que tuviera pasos por Racing Club, Tristán Suárez, Guillermo Brown (Puerto Madryn), Sol de Mayo de Viedma, Tacuarembó de Uruguay y Villa Mitre, recibió una oferta para emigrar el fútbol de Ecuador y el mercado argentino no pudo competir con los dólares de ese país, por lo que Elordi se marchará luego de una magnífica campaña, donde anotó seis goles y fue clave para el ascenso leproso.

“Esta decisión me hace alejarme de un lugar donde supe ser feliz. Donde disfruté cada momento. Donde conocí gente que me ayudó a mejorar y seguir creciendo”, escribió el defensor.

Juan Manuel Elordi anotó seis goles en la pasada temporada y fue un puntal clave del equipo azul.

“Lo que más me duele es despedirme de la gente que tan bien nos trató durante este proceso. Porque ellos fueron gran parte de todo esto. Ellos son los que nos hicieron sentir día a día que estaban preparados para jugar en Primera. Con algunos me tocó compartir comidas y charlas en las que me contaban todo lo que habían sufrido para llegar hasta acá”, agregó en su carta de despedida publicada en su cuenta de Instagram. Y cerró: ”Estoy seguro que mi historia con Independiente no termina acá”.

Sigue la búsqueda de refuerzos

Con algunas bajas confirmadas (además de Elordi, se fueron Maximiliano Gagliardi, Franco Ilarregui, Santiago Flores, Maximiliano González, Braian Sánchez y Santiago Moya), la dirigencia trabaja en el armado del plantel para el 2024, donde tendrá competencia en Copa de la Liga (debuta a fines de este mes contra Independiente de Avellaneda, como local), Liga Profesional (visitante de Lanús) y Copa Argentina (se eliminará en 32avos de final contra Argentino de Quilmes).

En ese sentido, bajo la supervisión del entrenador Rodolfo De Paolis, los popes azules continúan dialogando con las posibles altas. En las últimas horas, hay dos nombres que se sumaron como alternativas para que lleguen al Parque. Uno de ellos es Javier García, arquero de Boca Juniors. En tanto que otro que debe firmar es Emiliano Saladiarre, quien arribaría desde la Academia y sin lugar en la consideración el flamante DT, Gustavo Costas.

Por último, otro de los jugadores que fue “ofrecido” y que tendría el visto bueno de De Paoli, es el zaguero central Bruno Bianchi, quien no será tenido en cuenta por Favio Orsi y Sergio Gómez en Atlético Tucumán. Por el momento, las incorporaciones que se sumarán al primer día de trabajo, hoy, son: Francisco Maidana, Aaron Spetale, Antonio Napolitano y Rufino Lucero. Por otra parte, se conoció que podría quedar confirmado en las próximas horas Víctor Cabrera, defensor de último paso por Tigre.