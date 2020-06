Independiente Rivadavia: el ida y vuelta por la impugnación de la lista y el supuesto gerenciamiento

El futuro de Independiente Rivadavia sigue siendo incierto, ya que en las últimas horas la lista “Generación Azul”, liderada por Carlos Castro, fue impugnada por algunas irregularidades.

El ex dirigente leproso, Leonardo López, se encargó de explicar la razón por la que rebatió esta candidatura.

“Primero que nada aclaro que no tengo nada personal en contra de Carlos Castro, pero en la lista existen algunas irregularidades como la presencia de Jorge Pujol (candidato a vicepresidente), quien no figura en los padrones porque no cumple con los 6 años de socio pleno, pero sí figura entre los candidatos. De todas maneras, los socios no tenemos acceso a los padrones, algo que tampoco está bien”, comenzó diciendo el ex presidente azul.

Además hubo dos detalles que le dieron la derecha a la impugnación de López: la nota presentada por “Generación Azul”, donde se conocen los 48 representantes, tiene fecha del 19 de julio del 2020 y tendría que decir 19 de junio. Además no contemplaron el protocolo por coronavirus, ya que se reunirá gente.

Pero la razón fundamental por la que López realizó esta impugnación es que cree que la lista de Carlos Castro realizará un “gerenciamiento encubierto”.

“¿Qué seguridad tenemos que los empresarios que van a llegar con la nueva lista no vayan a traer jugadores caros, con contratos de años y que después se vayan dejando que el club se haga cargo de esos convenios?”, se preguntó el ex titular leproso.

A todas esas dudas respondió Carlos Castro en charla con Los Andes.

Con respecto a la impugnación, Castro aseguró que “son detalles que se van a solucionar con el correr de los días”.

Cuando se mencionó la palabra gerenciamiento, el candidato de la lista “Generación Azul” aseguró: “La gente que llegará al club es para sumar jugadores y sponsors. Sería un gerenciamiento si esta gente se quedara con parte de los activos del club (jugadores) y nada que ver. Tenemos un convenio por publicidad que ellos sumarán”.

Sobre la situación del club, Castro aseguró que todavía no puede decidir nada hasta que todo quede definido.