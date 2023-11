Independiente Rivadavia: el arquero Gagliardo se despidió del club y suena fuerte el nombre de Mariano Andújar

Sin dudas, el fanático de Independiente Rivadavia, está atravesando el mejor momento de la historia de su club: el aAzul del Parque ascendió a la máxima categoría del fútbol Nacional. La Lepra es de primera. Por esta razón y tras el alejamiento sorpresivo del DT Alfredo Berti, los popes del Parque, con Daniel y Agustín Vila a la cabeza, se movieron rápido y contraron a Rodolfo de Paoli como nuevo entrenador. Y obviamente, el armado del plantel 2024, se construye día día, minuto a minuto.

Jugadores de fútbol de Independiente Rivadavia en la previa del partido ante Atlético Rafaela del torneo de Primera Nacional, en el estadio Bautista Gargantini Foto: José Gutierrez / Los Andes

Hoy, el arqueo Maximiliano Gagliardo, se despidió del club y de la gente de la Lepra a través de sus redes sociales. El portero, figura del equipo en la gran final ante Almirante Brown, clave en el ascenso Azul, afirmó: “Hoy toca despedirme de Independiente Rivadavia y no solo de un club sino de la mejor gente y ciudad en la que me tocó vivir. Ayer recibí la noticia de que no voy a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador”.

Maximiliano Gagliardo se despidió de Independiente Rivadavia. / Gentileza.

De imediato, agregó: “No quiero despedirme sin agradecer a todos mis compañeros, a Alfredo Berti, al Presidente Daniel Vila, todos los dirigentes, a Agustín Vila, al Grupo gerenciador comandado por José Spinelli, a cada uno de los auxiliares del club que nos acompañaron a la par, a todos los empleados del club y sobretodo a cada uno de esos miles y millones de hinchas que me dieron tanto cariño, amor y respeto y estarán siempre en mis corazones.

Y por último, manifestó: “Recuerden siempre que palabras como JUNTOS, FE y CAMPEONES nos unirán eternamente. Eso hace que esta hasta luego no duela tanto…GRACIAS TOTALES CAUDILLOS … estarán en mi corazón y en mi piel para toda la vida. Lo mejor en lo que venga!!”.

Mariano Andújar, el apuntado para convertirse en el número uno de la Lepra

Era un secreto guardado con cuatro llaves. Sin embargo, se filtró. El arquero apuntado por los directivos de Independiente Rivadavia y que tiene el visto bueno del DT es Mariano Andújar. El ex portero de Estudiantes de La Plata que se despidió ayer del estadio del Pincha cuando su equipo igualó 1-1 con Lanús.

Andújar, ídolo y capitán de Estudiantes de La Plata, se despidió del club de sus amores. El uno se terminó retirando con la particularidad de que es el único jugador que estuvo presente en los 86 partidos que se disputaron en el Estadio UNO desde su inauguración, logrando tener la vaya invicta 36 ocasiones, y donde el equipo cosechó 43 victorias, 24 empates y solo 19 derrotas.

Tras su último partido en el Estadio UNO, Andújar, habló sobre su futuro: “El año que viene veremos cómo nos encontramos. Si viene algo que se interesante puedo seguir, pero lo veo difícil, mi cabeza está en el retiro. Lo primero que voy a hacer es irme de vacaciones. Después veré, tengo un destino planeado, pero prefiero guardármelo para mí”.

