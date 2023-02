Independiente Rivadavia busca volver a ganar en su casa y frente a Mitre (SdE): a qué hora y por dónde ver en vivo

Independiente Rivadavia se presenta ante su gente en la tarde de este domingo, frente a Mitre de Santiago del Estero por la tercera fecha de la zona B de la Primera Nacional. Desde las 20.30 con la televisación de TyC Sports Play.

El Azul pisará el renovado Bautista Gargantini por primera vez en 2023.

Despues de dos partidos consecutivos en condición de visitante (triunfo en Mar del Plata ante Aldosivi y derrota en Chacho frente a For Ever), el conjunto del DT Ever Demaldé buscará los tres puntos para reencaminar su deseo máximo, el ascenso.

En consecuencia, la Lepra llega al encuentro dominical con 3 unidades, las que consiguió en el José María Minella. Un nuevo triunfo lo posicionaría en el norte de la tabla, aunque algo lejos de Quilmes y Estudiantes BA, los líderes transitorios con 9 puntos, es decir, puntaje perfecto.

Por su parte, Mitre llega invicto con 4 unidades producto de una victoria y un empate.

Minuto a minuto y todas las estadísticas del partido