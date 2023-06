Independiente Rivadavia alcanzó una marca de partidos del Lobo y superó otra del Tomba

Independiente Rivadavia continúa ilusionando a sus hinchas y sus brillantes números fortalecen el sueño de un club que pretende saltar fronteras, que parece tener alineados los planetas para que esta sea la temporada despegue hacia el fútbol de la Liga Profesional. El sábado pasó un trabajoso triunfo frente a Chaco For Ever que le permitió mantenerse en la elite de la Zona B de la Primera Nacional. Pero no fue una victoria más Sirvió, además, para ampliar la racha victoriosa a siete encuentros que estiran el invicto a 14 encuentros. Una locura de campaña.

Si bien no es el único equipo mendocino que supo estar esa cantidad de juegos sin saber las mieles de las derrotas, esta Lepra está camino a romper todo récord posible. Tiene material y una filosofía definida que, muchas veces, enamora. Y aquella racha le perteneció justamente a sus vecinos de Gimnasia y_Esgrima, cuando el equipo que conducía Luca Marcogiuseppe acumuló 6 triunfos y 8 empates, y luego perdió ese invicto con Defensores de Belgrano. Ahora Independiente tendrá en Santiago del Estero la enorme posibilidad de ser el equipo mendocino, de torneos de AFA, con el mayor invicto si es que no pierde con Mitre.

La campaña del Azul arrancó con una laboriosa victoria en Mar del Plata contra Aldosivi, luego vino una derrota con Chaco For Ever, derrotas con Chacarita y Tristán Suárez (última derrota en la quinta fecha) y luego una irregularidad con empates que le costó el puesto a Ever Demaldé. La dirigencia no anduvo con vueltas y llamó al hombre que pensaron desde el vamos: Alfredo Berti. El rosarino llegó con nuevas ideas y así la Lepra alcanzó 14 encuentros sin derrotas (10 victorias y 4 empates), una marca impresionante que le permitió dejar atrás, por ejemplo, la gran temporada del Godoy Cruz de Diego Dabove en Primera División que tuvo 13 encuentros sin caída durante la Superliga 2017/18. Números grandiosos para una categoría como la Primera Nacional, con equipos realmente duros, que se armaron para ser protagonistas y que las tablas ahora los encuentran afuera de cualquier pelea.

Meritorio por donde se la mire la realidad de esta Lepra que ilusiona a sus hinchas, que tiene al goleador del campeonato (Alex Arce suma 19 festejos en igual cantidad de presentaciones) y que muestra un nivel sólido que lo mantiene en el Norte de una tabla, en pelea con el Deportivo Maipú que gana sin sobrarle nada, pero que no se baja de la disputa. Precisamente en el duelo con el Cruzado el Azul se hizo con la cima y después logró mantenerla con dos triunfos seguidos, también como local.

EL INVICTO DE LA LEPRA

Fecha Día Rival Resultado Cond. Goleadores

6° 19/03/23 Atlanta 2-2 V B. Sánchez y Ham

7° 27/03/23 Racing (Cba) 1-1 L Elordi

8° 02/04/23 Dep. Riestra 3-3 V Benítez e/c, Arce y Distaulo

9° 08/04/23 Ferro C. Oeste 2-1 L Arce 2 (-1p-)

10° 14/04/23 Gimnasia (J) 3-1 V Arce 2 -1p- y Cazula

11° 23/04/23 Quilmes 2-0 L Elordi y Arce

12° 29/04/23 Brown (A) 0-0 V

13° 06/05/23 Estudiantes (BA) 2-1 L Arce -p- y Elordi

14° 13/05/23 Atl. Rafaela 3-1 V Reali y Arce (2)

15° 20/05/23 Dep. Madryn 1-0 L Arce

16° 27/05/23 Villa Dálmine 3-0 V Arce 2 (1-p-) y Aguirre

17° 03/06/23 Dep. Maipú 2-1 L Elordi y Arce (p)

18° 17/06/23 Aldosivi 2-1 L Arce (2)

19° 24/06/23 Chaco For Ever 1-0 L Arce

LAS MEJORES CAMPAÑAS DEL AZUL

1999/2000: 7 partidos (de 21° a la 27°), con Luis Blanco como DT.

2001/2002: 7 partidos (de 5° a la 11°), con Oscar Blanco.

2016/2017: 7 partidos (de la 39° a la 45°), con Alfredo Berti.

2018/2019: 7 partidos (de la 6° a la 12°), con Gabriel Gómez.

2021: 9 partidos (de la 27° al Reducido), con Gabriel Gómez.

2022: 7 partidos (de la 15° a la 21°), con Gabriel Gómez.

2023: 14 partidos (de la 6° a la 19), primero con Ever Demalde (tres empates) y luego con Alfredo Berti.