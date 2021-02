Increíble video: un “biker” rompe el récord Guiness con una espectacular mortal hacia atrás de más de 30 metros

El pasado martes, Cameron Zink batió un increíble récord mundial de mountain bike . El famoso “rider” posee ahora la marca del mortal hacia atrás en bicicleta más larga del mundo con 33.5 metros, logrando así un pase directo al libro de los Récord Guinness.

Luego de varios intentos, mucho tiempo de preparación y más de una fuertísima caída, Cameron Zink logró completar la hazaña por la que estuvo trabajando cuatro largos años.

El ciclista de montaña además se preparó de tal manera que tiene todo el momento previo grabado, hasta llegar al enorme salto, así como la gesta en sí misma.

La acrobacia fue llevada a cabo en un terreno de su propiedad equivalente a más de 100 campos de fútbol de extensión.

“Estoy feliz de poder finalmente mostrarles el vídeo amigos”, declaró Zink tras el logro. “Aunque lo hemos estado construyendo en mi propiedad durante 4 años y trabajando directamente en este proyecto durante la mayor parte del año pasado, esto es algo en lo que he estado trabajando toda mi vida”, continúa, “La verdad es que no me creo lo que hemos sido capaces de crear, y esto es sólo el principio. No os dejéis impresionar por las palabras y miradlo con vuestros propios ojos”. finaliza emocionado el ciclista luego de la gran hazaña.

Por lo que no le quitamos más tiempo y vean el increíble salto con sus propios ojos, un deleite para los amantes de la adrenalina.