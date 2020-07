¡Increíble!: El día que el Chapu Nocioni casi termina preso con Manu por subirse a la estatua de Rocky

El Chapu Andrés Nocioni fue uno de los pilares de la Generación Dorada tanto dentro como fuera de la cancha. En una de sus tantas anécdotas por el mundo, el ex basquetbolista recordó el día que casi termina en un calabozo de los Estados Unidos por haberse trepado a la estatua en homenaje a Rocky Balboa, en Philadelphia.

“Voy a contar una pequeña historia... no sé si iría preso por lo que hice”, comenzó a relatar Nocioni en el programa ESPN FC Show que conduce Alejandro Fantino. El Chapu dijo que Manu Ginóbili tenía ganas de ver el célebre monumento que representa al famoso boxeador de las películas.

“Fuimos a ver la estatua como a las dos de la mañana, ya nos íbamos a dormir. Me subí a la estatua de Rocky para sacarme una foto. Debe medir como dos metros, me trepé y lo abracé”, contó entre risas el ex NBA y Selección argentina.