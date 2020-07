Incertidumbre total por el regreso del fútbol: permanentes idas y vueltas e intereses encontrados

Actores de distintos estamentos del fútbol argentino salieron a clamar públicamente por el retorno de los entrenamientos con urgencia, y sonaron fuerte las voces de los presidentes de Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y Lanús en ese sentido, como para replicar la opinión en contrario del máximo referente boquense, Carlos Tevez, pero las dificultades sanitarias situadas especialmente en el AMBA por la pandemia de coronavirus siguen chocando contra esas intenciones.

El pedido de prudencia partió del propio presidente Alberto Fernández, mientras que la anunciada reunión en principio para mañana entre el ministro de Salud, Ginés González García, y el presidente de AFA, Claudio Tapia, no está confirmada, y el propio Nicolás Russo, presidente “granate” y también flamante secretario ejecutivo de la casa madre del tútbol argentino indicó no tener información al respecto.

En tanto, el titular “pincharrata”, Juan Sebastián Verón, clamó por una “Imperiosa necesidad” de que vuelva la actividad, so pena de que las empresas que tienen los derechos televisivos del fútbol argentino dejen de pagar y entonces los clubes sufran un cimbronazo económico que los obligue a reducir drásticamente sus planteles.

Mientras que el presidente velezano, Sergio Rapisarda, más que un pedido lanzó una expresión de deseos al expresar que “ojalá que el fútbol arranque ya”.

“Es que nuestro patrimonio son los jugadores y hace cuatro meses están entrenando en sus departamentos. El técnico (recién llegado Mauricio Pellegrino) y la mayoría de los futbolistas quieren empezar ya”, aseguró.

“A todos nosotros nos llamó el peluquero para cortarnos en casa o nos dijo que nos abría la puerta del costado de su negocio. Es así y no hay que tapar la realidad”, comparó a modo de ejemplo, en consonancia con declaraciones previas del mencionado Russo respecto de que los “entrenamientos con protocolos generarían menos riesgos de contagios que ir a una peluquería”.

Rapisarda admitió que los avances para el retorno de, como mínimo, los entrenamientos, no se observan en ningún sentido, y defendió la postura de los dirigentes de los clubes.

“Que no salgamos a hablar o a decir todo, no significa que no estemos haciendo nada. Lo que pasa es que cada vez que planteamos algunas cosas, recibimos una respuesta negativa. Por ejemplo en la Villa Olímpica de Vélez tenemos 12 canchas para entrenar en grupos reducidos y cumpliendo con todos los protocolos de distanciamientos necesarios”, precisó el titular del club de Liniers.

“Acá todos queremos que los equipos vuelvan a practicar al mismo tiempo y que no haya ventajas, pero los que jugamos torneos internacionales como nosotros, que estamos en segunda ronda de Copa Sudamericana (la Conmebol programó el retorno de ese certamen para el 27 de octubre), ya sabemos que vamos a estar en desventaja porque en el resto de Sudamérica se está entrenando o jugando”, se lamentó.

El propio Boca Juniors hizo un pedido institucional por la vuelta del fútbol hoy, tanto para intentar neutralizar lo manifestado por Tevez, quien sostuvo que “este no es el momento de que vuelva el fútbol cuando hay gente muriéndose”, como por algunas declaraciones de su director técnico, Miguel Ángel Russo, en un sentido parecido, pero que se aclaró que fueron realizadas con bastante antelación.

Según Boca, “el plantel y el cuerpo técnico tienen una necesidad imperiosa por volver a entrenarse”, aunque claramente Tevez va en sentido contrario a eso.

Mientras tanto, hoy se registró la cifra más alta de contagios en el país (6.377) y fallecimientos (153) en un solo día, desde que comenzó la pandemia de coronavirus, y la atención de las autoridades sanitarias está puesta en ese sentido.

Y la AFA también avanzará en el mismo rumbo, más allá de que los protocolos “están disponibles para cuando el Gobierno Nacional y las autoridades de Salud permitan el regreso de la actividad”, según anunció ayer el titular de la Comisión Médica del organismo, Donato Villani.

La Conmebol puso para el retorno de la Libertadores el 15 de septiembre con el objetivo de dar por finalizada la fase de grupos y después sí, para octavos, cuartos, semifinal y final, pensar en definiciones a partido único como ocurrirá desde la próxima semana con la Champions League europea en Lisboa. ¿Cuál será el Portugal de Sudamérica para albergar una “burbuja” sanitaria? Es un interrogante más para sumar a tanta incertidumbre.