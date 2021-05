Impactante video: fuego y susto en un auto de carrera

Leonardo Nowak protagonizó una situación comprometedora durante las pruebas que se realizaron en el Autódromo de La Plata el pasado jueves. Cuando su auto estaba saliendo de la zona del curvón se rompió el motor y se inició un fuego que se empezó a extender rápidamente.

“Fue un momento difícil. El día venía siendo normal, con mucho trabajo con el equipo hasta que sufrí la rotura del motor saliendo del curvón. Enseguida paré el vehículo arriba de la pista porque no quería tirarlo al pasto, pero me sorprendió lo rápido que agarró la fibra, todo. Automáticamente me desaté y traté de no inhalar el humo”, expresó Leonardo Nowak, piloto de TC Mouras.

Además agradeció a los que lo asistieron en la situación: “Le quiero agradecer a algunos colegas que se detuvieron rápido a ayudarme. Luego llegaron los bomberos del autódromo y pudieron parar el fuego, pero se quemó, sobre todo en la parte delantera del auto. Son cosas que pasan. Muy triste, pero lo importante es que estoy bien”.

Así fue el momento del incidente