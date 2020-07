¡Impactante!: Un atleta de EEUU tuvo coronavirus, estuvo en coma, bajó 27 kilos y se despertó sin músculos

Las imágenes de Ahmad Ayyad, un estadounidense que vive en Washington y que tuvo coronavirus, se hicieron virales en las últimas horas por el impacto que la enfermedad generó en su cuerpo. Este atleta en plena forma estuvo en coma inducido durante dos meses en el hospital Johns Hopkins y con asistencia de un respirador artificial.

Ayyad, que tiene 40 años y trabajaba en un negocio de muebles en la capital de EE.UU., estaba en plena forma antes de caer enfermo: competía en carreras de obstáculos y participaba en clases de básquet y boxeo. Sin embargo, el coronavirus casi acaba con su vida. Estuvo un mes internado, bajó 27 kilos y sufrió daños en sus pulmones.

“Uno piensa que es una gripe exagerada y no la va a contraer”, contó Ayyad en diálogo con WMAR 2 News. Sin embargo, el coronavirus le cambió radicalmente la vida. Cuando despertó después de 25 días en coma vio que su cuerpo había cambiado: “Me paralicé. No podía moverme. Todos mis músculos habían desaparecido”.

En la entrevista además contó que tuvo que hacer terapia para volver a hablar y tragar. “Hice fisioterapia para despertar poco a poco mi cuerpo. Ni siquiera podía ponerme en el borde de la cama. Tenía dificultad para respirar porque mis pulmones estaban dañados, mi corazón también había sufrido mucho”.

Por último aprovechó la nota para hablarles a todos aquellos que ponen en riesgo su salud y la del resto de las personas al no cuidarse del coronavirus: “Yo sobreviví, pero todavía estoy aterrado. Me preocupa ver que hay gente que se toma esto a la ligera. Si esto me pasó a mí que soy joven y atleta, puede pasarle a cualquiera”.