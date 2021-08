Ilusiona al hincha del PSG la dupla Messi-Mbappé, mientras el francés decide si se va al Real Madrid o no

“Es jugador del PSG y se queda. Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa y no se puede hacer más”, manifestó Al-Khelaïfi hace pocos días haciendo referencia a la posibilidad de partida de Kylian Mbappé a otro equipos, entre los que suenan Real Madrid y Liverpool.

Según reveló el programa español El Chiringuito, la estrella parisina “no tiene previsto hablar públicamente y pedir que lo dejen marchar para no provocar a nadie. Para eso pediría una reunión al presidente del PSG para que lo dejen marcharse al Real Madrid”.

Por su parte, Deportes Cuatro aseguró que la institución española ya tendría una oferta para presentarle al club francés en el caso de que éste decidiera finalmente negociar la salida del joven prodigio. “Al estar en su último año de contrato, el acuerdo no pasaría de los 150 millones de euros”, remarcó el qatarí.

Pro el Real Madrid no es el único que lo pretende. En las últimas horas apareció el Liverpool. Según Mundo Deportivo, Ian McGarry (experto en fichajes) aseguró que Mbappé tiene ganas de jugar por admiración a Klopp y que el club inglés le haría un contrato cuya cláusula le permitiría poder liberarse al cabo de dos años. Además, otros medios británicos aseguraron que el propio entrenador de The Reds se puso en contacto con el padre del jugador para tener más certeza sobre los deseos de su hijo. Pero de concretarse este vínculo, afirman que será recién para la próxima temporada.

El delantero galo se encontraría en una encrucijada con respecto a su futuro porque depende de cuestiones financieras, y de no renovar, el PSG estáría prácticamente obligado a venderlo antes de septiembre para obtener un rédito económico por su venta. Y de no producirse esto último, el futbolista podría salir gratis en junio del 2022.

Según Madrid Zone, “el Real Madrid tiene previsto fichar a Kylian Mbappé en las próximas 2 semanas y activar la cláusula de rescisión de Erling Haaland el próximo verano. Ambos jugadores quieren unirse al club”.

Por el momento, Mbappé seguiría en el PSG junto a Messi por un año más. O por lo menos así lo dio a entender el club parisino con esta publicación en sus redes sociales donde se muestra al argentino y al francés poniéndole magia en una práctica, y produciendo en la afición la ilusión de poder contar con estas dos estrellas para nuevas conquistas.

Este martes, el PSG se entrenó realizando ejercicios tácticos en el Camp des Loges. Y ambas figuras se lucieron, frente al grupo defensivo (pecheras amarillas) que no pudieron neutralizar a los talentos. Toques cortitos de La Pulga con Marco Verratti y una lujosa asociación con Kylian Mbappé que terminó en gol del francés.