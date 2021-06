Ídolos eternos: una abuela fanática de Boca cumplió 104 años y Riquelme le regaló una camiseta

Clementina Galache, fanática de Boca, vivió un viernes muy especial. El mismo día que Carlos Tevez anunció su salida del Xeneize, cumplió 104 años y obtuvo el mejor regalo que podía imaginar: un saludo y una camiseta firmada por Juan Román Riquelme. Días atrás, su nieta había subido un video en el que Clementina expresaba ese deseo.

Galache nació en Wilde el 4 de junio de 1917, 12 años después de la fundación de Boca Juniors y en la localidad donde el club tuvo su estadio entre 1914 y 1916.

“Hola. Me llamo Clementina Galache. El viernes cumplo 104 años y espero que Riquelme me tenga en cuenta y me mande un saludo. Ya que está jugando tan mal Boca y me amarga tanto, que me ponga un poquitito contenta él. Acá está mi corazón”, había expresado Clementina en el video que subió su nieta a Twitter, el miércoles pasado. En pocos días, alcanzó más de 6.000 likes y 4.400 retweets.

Finalmente, el video llegó a Juan Román Riquelme y el vicepresidente de Boca no dudó en redoblar la apuesta. Además de mandarle un saludo, le firmó una camiseta del Xeneize para hacérsela llegar.

“Hola, Clementina. Mi nombre es Juan Román Riquelme. Te quiero mandar un beso gigante, desearte un muy feliz cumpleaños. Decirte que me alegraste la vida. Espero que seas muy pero muy feliz con toda la familia. Acá te acabo de firmar una camiseta para vos. Te mando un beso gigante. Que seas muy pero muy feliz”, expresó Román en el video.

La camiseta que Juan Román Riquelme le regaló a una abuela de 104 años. Gentileza.

“No esperaba tanta felicidad. Es mucha, demasiado para un día. Gracias, Riquelme. Me puso muy feliz que te hayas molestado para mí. Muchísimas gracias. Un beso grande y Dios te bendiga. ¡Y aguante Boca!”, respondió Clementina.