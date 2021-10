Icardi pidió no jugar: el PSG de Messi se mide ante el Lepzig por Champions League

El astro argentino Lionel Messi regresará este martes a la titularidad en Paris Saint Germain, para jugar ante Red Bull Leipzig de Alemania su segundo partido de local por el Grupo A de la Liga de Campeones, en busca de dar un paso hacia la clasificación para la fase final.

El partido en el Parque de los Príncipes, del que no participarán los lesionados Leandro Paredes y Neymar, comenzará a las 16 de Argentina y será transmitido en directo por ESPN y la plataforma Star+.

Messi se reintegró del seleccionado argentino el pasado viernes, presenció ese mismo día desde el palco el triunfo ante Angers (2-1) por la Ligue 1 y regresará hoy para un partido clave en las aspiraciones del conjunto dirigido por su compatriota Mauricio Pochettino.

PSG lidera la zona con 4 puntos junto a Brujas de Bélgica, que este martes será local de Manchester City de Inglaterra a partir de las 13.45.

En su anterior partido por la Champions, PSG se impuso también de local ante el City del español Josep Guardiola (2-0) y Messi consiguió la que hasta el momento fue su única anotación en cinco compromisos con su nuevo club. Hoy buscará lograr lo mismo.

Para esta ocasión, Messi no podrá contar con la sociedad de su amigo Neymar. El brasileño sufre un dolor en los aductores, según informó el club en un parte médico, y necesitará descansar para recuperarse. Y continuará fuera de consideración el ex Real Madrid, Sergio Ramos, quien aún no ha podido debutar en el club parisino.

La ausencia de Ney no será la única: tampoco estará Leandro Paredes (lesión en el cuádriceps derecho). Mientras que Mauro Icardi, tras haberse ausentado -con permiso- en los últimos entrenamientos debido a la reciente separación de su pareja y representante Wanda Nara y de haber sido igualmente confirmado por el club entre los convocados, quedó descartado a horas previas del encuentro. Según se supo, el jugador avisó que no está en condiciones anínicas de jugar.

Según el diario L’Equipe, “Mauricio Pochettino tenía previsto tenerlo en la plantilla pero el delantero del PSG fue excusado por el club por su situación familiar. Actualmente se encuentra en París, después de haber realizado un viaje de ida y vuelta a Milán, pero no se siente capaz de jugar. Está muy afectado por la separación anunciada por su esposa Wanda Nara el sábado por la noche”.

La jornada de martes en la Liga de Campeones también tendrá como encuentro destacado:

Atlético de Madrid-Liverpool, escolta y líder del Grupo B, que se enfrentarán desde las 16 en el estadio Wanda Metropolitano.

Por su parte, Inter de Italia, con Lautaro Martínez, será local del Sheriff de Moldavia, que la fecha pasada consiguió un histórico triunfo ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Programa de la tercera fecha

Martes

Grupo A: 13.45 (ESPN), Brujas (Bélgica)-Manchester City (Inglaterra)

16.00 (ESPN), París Saint Germain (Francia)-Red Bull Leipzig (Alemania)

Posiciones: PSG y Brujas 4 puntos; Manchester City 3 y Leipzig 0.

Grupo B: 16.00 (ESPN en Star+), Atlético de Madrid (España)-Liverpool (Inglaterra).

16.00 (ESPN en Star+), Porto (Portugal)-Milan (Italia).

Posiciones: Livepool 6 puntos; Atlético de Madrid 4; Porto 1 y Milan 0.

Grupo C: 13.45 (ESPN 2), Besiktas (Turquía)-Sporting Lisboa (Portugal).

16.00 (ESPN en Star+), Ajax (Países Bajos)-Borussia Dortmund (Alemania).

Posiciones: Ajax y Dortmund 6 puntos; Besiktas y Sporting Lisboa 0.

Grupo D: 16.00 (ESPN 2), Inter (Italia)-Sheriff (Moldavia).

16.00 (ESPN 3), Shakthar (Ucrania)-Real Madrid.

Posiciones: Sheriff 6 puntos; Real Madrid 3; Inter y Shakthar 1.

Miércoles

Grupo E: 13.45 (ESPN), Barcelona (España)-Dinamo Kiev (Ucrania).

16.00 (ESPN en Star+), Benfica (Portugal)-Bayern Múnich (Alemania).

Posiciones: Bayern Múnich 6 puntos; Benfica 4; Dinamo Kiev 1 y Barcelona 0.

Grupo F: 16.00 (ESPN), Manchester United (Inglaterra)-Atalanta (Italia).

16.00 (ESPN en Star+): Young Boys (Suiza)-Villarreal (España).

Posiciones: Atalanta 4 puntos; Young Boys y Manchester United 3 y Villarreal 1.

Grupo G: 13.45 (ESPN 2), Salzburgo (Austria)-Wolfsburgo (Alemania).

16.00 (ESPN 3), Lille (Francia)-Sevilla (España).

Posiciones: Salzburgo 4 puntos; Sevilla y Wolfsburgo 2 y Lille 1.

Grupo H: 16.00 (ESPN en Star+), Chelsea (Inglaterra)-Malmoe (Suecia)

16.00 (ESPN 2), Zenit San Petersburgo (Rusia)-Juventus (Italia).

Posiciones: Juventus 6 puntos; Chelsea y Zenit 3 y Malmoe 0.