Huracán Las Heras y un ascenso para la historia: A 8 años de la hazaña en Salta

El 18 de diciembre de 2016, cuando esa fecha todavía no tenía los tintes mundialistas de la actualidad, Huracán Las Heras metió un histórico batacazo en Salta, y por penales logró el ascenso al Torneo Federal A frente a Central Norte. Diario Los Andes recuerda ese partido inolvidable a 8 años de distancia.

El Globo venía pasándole bien cerquita a la gloria, habiendo perdido ante Desamparados en la Cuarta ronda de playoffs del Federal B 2016, y sufrir la derrota por penales en la final ante Gutiérrez de la edición del 2014. Para la segunda mitad del año, el club buscó diagramar un plantel que finalmente pudiera coronarse, y con tras la conducción inicial de Mauricio Magistretti encontró su mejor estado de forma con la dupla Daniel Giménez - Gonzalo Torres. Tras una primera fase donde quedó líder de su zona producto de 10 victorias, 5 empates y sólo 3 derrotas, Huracán venció a Peñarol y Colón de San Juan para arribar a la gran final ante Central Norte de Salta.

La expectativa por esa final ante Central Norte fue tan grande, que se colocaron tribunas tubulares /Foto: Prensa HLH

El primer paso fue en Las Heras, donde se había generado una expectativa tan grande que fue necesaria la colocación de tribunas tubulares. El partido terminó empatado dos a dos, y según recuerda el técnico Daniel Giménez, “Fue duro y difícil. No jugamos bien en el primer tiempo, nos costó entrarles y manejar la pelota. Encima sufrimos una expulsión y una lesión, y tuvimos que improvisar en el fondo. La verdad nos costó mucho.” Mientras tanto, el resultado calmó la emoción del hincha: “La hinchada se fue muy desilusionada, creo que muy pocos creían en el ascenso en ese momento. Jugar en Salta, con esa localía fuerte y las circunstancias que se pueden dar era difícil”, rememora el historiador e hincha Rubén Lloveras.

De todas formas, el plantel mantenía la fe y confiaba en la hazaña. “Estábamos ilusionados, creíamos en nuestro potencial. Fuimos a Salta a buscar el partido, a sacarle la pelota, porque nosotros sabíamos que podíamos jugar mucho mejor. Nos habíamos quedado con el sabor amargo de no poder ganarlo”, expresó el DT.

La vuelta fue en el Estadio Padre Martearena, que lució colmado con más de 30.000 almas Cuervas con sed de vuelta olímpica. Motivos no faltaban, debido a que el cuadro salteño sólo había perdido 2 veces en todo el torneo, y contaba con un plantel de mucha jerarquía. Por esas cosas hermosas del fútbol, Maxi Herrera sorprendió con la apertura del marcador para la visita cuando sólo transcurrían 3 minutos. Mayor fue la algarabía cuando a los 12′ del complemento el arquero local se equivocó en una entrega y Cristian Lucero la mandó a guardar con un disparo desde el círculo central.

Huracán Las Heras saluda ante un Martearena lleno, en el 2016 /Foto: Prensa HLH

La ventaja de dos tantos parecía sentenciar la historia, pero todavía había lugar para más emociones. Miguel Fernández y Miguel Puntano convirtieron para Central Norte en una ráfaga de cinco minutos, y mandaron la definición a los disparos desde el punto del penal.

Para sumar más sufrimiento a esta historia, Cristian Lucero erró el primer penal de Huracán, y todo parecía derrumbarse. Sin embargo, el arquero Franco Agüero anticipó lo que años después haría el Dibu Martínez, y mantuvo el cero a cero tapándole el remate a Ceballos. Guerra, Pistone, y Moyano anotaron los suyos en el Globito, y Agüero se vistió de héroe una vez más para quedarse con el de la Perla Reyes. Barrera tuvo en sus pies el ascenso, pero la pelota no tuvo destino de red. Sin embargo, en la última ejecución Diego Sueldo no afinó la puntería, y la vuelta olímpica del elenco mendocino quedó sentenciada.

Franco Agüero, la gran figura de los penales en Salta /Foto: Prensa HLH

“Al partido lo pasaron por TV, y lo vi parado con mi mujer al lado tomándome el pulso. No pude sentarme de los nervios. Los penales no los recuerdo directamente, porque se me nubló la vista y empecé a rogarle a San Blas”, asegura Lloveras. “En los penales estaba en el vestuario”, aporta Giménez, que sólo se guiaba por los sonidos: “Me metí adentro de un baño y desde ahí escuché los goles, chiflidos y el festejo cuando erramos. De repente se hizo silencio, estaban todos mudos. Vi que había gente de Huracán gritando en el pasillo y ahí salí a festejar con el utilero y los que estaban ahí”.

Festejos del ascenso de Huracán, en 2016 /Foto: Los Andes

Automáticamente, el hincha de Huracán comenzó a aglutinarse sobre la puerta del club, y la emoción se adueñó de Las Heras. “Desde Jocolí había autos y motos esperándonos. En el aeropuerto cambiamos a un micro sin techo y pasamos por todo el centro de Las Heras. Estaban todos muy contentos y eufóricos. Terminamos festejando en la cancha”, cuenta el Tanque Giménez sobre su regreso. “Veía algo que parecía irreal, no podía creer que Huracán haya hecho eso. En los festejos me encontré con esos vagos que conozco de chiquito, y nos abrazábamos llorando de la emoción. Fue algo tremendo”, confiesa Rubén.

Una de los capítulos más importantes de la historia de Huracán Las Heras se escribió hace ya 8 años, pero la emoción todavía está latente en la piel y el corazón de su gente.

Estadísticas

Jugó 24 partidos, ganó 12, empató 8 y perdió 4. Marcó 31 goles, le hicieron 19. El goleador del equipo fue Cristian Torito Lucero, que anotó 12 tantos.

Frases:

“No me gusta comparar porque son distintas situaciones y dramatismos. Pero ese ascenso ocupa un lugar importante en el corazón del hincha porque es el más fresco, y es el tercero” Rubén Lloveras, hincha e historiador.

“Era un equipazo que se mereció el ascenso. Jugadores muy inteligentes, y con personalidad. Eran sólo 18 jugadores, pero le metían muchas ganas, y profesionalismo para jugar. Ese equipo no era un Federal B, sino para un Federal A.” Daniel Giménez, DT.