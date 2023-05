Huracán Las Heras visita a Juventud de San Luis por el Torneo Federal A: hora, día y formaciones

En la fecha anterior, Huracán Las Heras consiguió un agónico pero necesario triunfo frente a Sportivo Peñarol de San Juan, y ahora buscará salir airoso en San Luis, frente a Juventud Unida Universitario, para seguir dándole forma a su aspiración de clasificarse al Torneo_Reducido que determinará los ascensos a la Primera Nacional.

En el Globo no estará Fernando Cortez, quien tiene un largo tiempo de recuperación por una grave lesión, ni tampoco el expulsado Contreras. Por tal motivo, el DT Alejandro Abaurre deberá meterle mano al equipo, un once que viajó a la vecina provincia sin confirmación de intérpretes.

📃¡ESTAMOS LISTOS PARA VIAJAR A SAN LUIS!



Alejandro Abaurre seleccionó a estos 20 jugadores que dirán presente en el partido del sabado ante Juventud en el Juan Gilberto Funes.



¡Vamos Globo! 🎈

Por otro lado, la dirigencia de Huracán Las Heras se comunicó con un par de delanteros de trayectoria para suplir la baja de Cortez. Por un lado, se supo que hubo sondeos con Mauricio Asenjo, quien no viene teniendo mucha participación de ArgentinoAgropecuario. Pero no es el único ex Lepra que interesa. También hubo un contacto formal con el delantero puntano Matías Quiroga, que viene de quedar libre en San Martín de Tucumán. Por ahora, son las dos opciones que maneja la CD del Globo. Abaurre espera un refuerzo que le de un salto de calidad al plantel.

Probables formaciones de Juventud (SL) y Huracán Las Heras

Juventud Unida (SL): César Taborda; Eber Garro, Nicolás Foglia, Gabriel Ojeda, Hernán Sosa; Misael Sosa, Gómez o Arno, Juan Gobetto, Sebastián Balmaceda; Garro o Parra, Ramón Lentini. DT: Duilio Botella.

Huracán Las Heras: Ignacio Acordino; Nicolás Alí, Aldunate o Pereyra, Brian Alferez, Juan Manuel Marital, Agustín Verdugo, Ignacio González; Hernán Tifner; Segoviao Barrionuevo, Javier Peñaloza y Ignacio Pipistrelli. DT: Alejandro Abaurre.

Estadio: Mario Sebastián Diez.

Hora: 15:30.

Árbitro: César Ceballos (Córdoba).

