Humbertito Grondona, a 25 años de la única victoria de Godoy Cruz ante Talleres en Córdoba: “Ojalá Diego Flores tenga la posibilidad de igualarme”

Justo en la fecha de los clásicos, y teniendo en cuenta que no hay otros elencos de cada provincia en Primera, la Liga Profesional programó Talleres-Godoy Cruz, que jugarán mañana a las 21:30 en el Mario Kempes. Y si bien no es un clásico, se ha generado una cierta rivalidad contemporánea. La única vez que el Tomba le ganó a Talleres en Córdoba fue hace 25 años, el 23 de marzo de 1997, por la 14ta fecha de la Zona Campeonato del Nacional B, cuando el equipo dirigido por Humberto Mario Grondona venció 2-1 en La Boutique. “No tenía el dato. Y bueno, ahora Flores tiene la posibilidad de igualarme. Ojalá, sería muy bueno. Eso sí, no me animaría a vaticinar nada porque el fútbol es impredecible, y más en estos tiempos. Es un partido clave para sumar puntos para el promedio y la clasificación”, comienza la charla “Humbertito” con Los Andes.

-¿Ta acordás de ese partido?

-Sí, fue un partido tremendo y logramos un gran triunfo porque si no ganábamos, se nos iba Argentinos. Fue una alegría inmensa para mí, pero por otro lado tenía que ser respetuoso porque Talleres me había dado la posibilidad de dirigir cuando me fui de Racing porque había muchos problemas económicos. Recuerdo que el Pato Pastoriza se había ido de Talleres al Atlético de Madrid y los dirigentes de Talleres me llamaron y fui. Recuerdo que siempre andaba con mi saquito sport con pantalón de jeans. Teníamos un equipo bárbaro.

-¿Recordás la formación de Godoy Cruz?

-Buby (Manchado) era el arquero, decime la defensa a ver... el mediocampo era Barlatay, Paiber, Lillo, “Petete” Hernández, Pablito (Gómez) y Abaurre.

-En realidad el acompañante de Abaurre fue Pereyra, en el segundo tiempo metiste a Gómez por Hernández y sacaste a Rafa Iglesias y pusiste a Sabir.

-Ah tenés razón. Siempre era así, no quedaba otra porque estábamos peleando el torneo y había que jugarse la vida para revertir el resultado.

-Además, con ese triunfo, Godoy Cruz quedó segundo, a dos puntos del puntero, que era Argentinos.

-Sí, en realidad nosotros después perdemos el campeonato en Salta sobre la hora y con un gol de (Luis) Rueda. Ahí nos vuelve a pasar Argentinos y al final quedamos segundos.

Es inevitable hablar con Humbertito y no recordar un histórico partido de ese campeonato_ Godoy Cruz 2 – Argentinos 0 en un Malvinas Argentinas repleto. “Ese día fueron 38 mil personas, llenamos el estadio después de muchísimo tiempo”, acota.

-Iban hinchas de casi todos los clubes a verlos, cosa que ahora no pasa. ¿Por qué creés que sucede?

-Porque los otros equipos también crecieron. Lo que me molesta de las provincias donde he trabajado es que son hinchas de otros clubes de la “A”. Acá en Santiago hay hinchas de Central Córdoba, Mitre y Güemes, pero la mayoría son de Boca y River. Y en Mendoza pasa lo mismo, no tienen arraigo por sus clubes. En muchos casos tienen su corazón dividido entre un equipo de la provincia y otro de Buenos Aires. Esa gran campaña captó mucho a los chicos de 15 a 17 años porque cuando llegué a Mendoza Godoy Cruz no era un club de gran convocatoria. La mayoría eran de Independiente, Gimnasia, Huracán y San Martín. Y por la buena campaña que estábamos haciendo, la gente iba a verlo. Ahí el padre llevaba al hijo y todos se hacían hinchas del Tomba, que creció mucho en convocatoria, pero después se quedó.

-¿A veces no te pica el bichito de volver a dirigir?

-Por ahora estoy acá en Santiago del Estero tratando de que Mitre mejore. Si bien el DT tiene toda la libertad del mundo, cuando me pregunta opino. Me jode un poco estar en esta situación, ya me pasó en Talleres y en la Selección cuando era director de juveniles y los muchachos hacían cosas que no me gustaban. La diferencia es que en ese momento tenía la confianza suficiente como para decírselas. Yo sé que voy a volver a dirigir. ¿Dónde y cuándo? No lo sé, pero es lo que más me gusta.

Humberto Mario Grondona (67 años) es el hijo mayor de Don Julio y desde octubre del año pasado es el director deportivo de Mitre de Santiago del Estero.

-¿Estuviste cerca de dirigir a otro equipo de Mendoza?

-Sí, a Independiente y Huracán. De la Lepra me habló Daniel Vila unos días antes de presentarse como candidato en las elecciones de AFA, pero yo en ese momento estaba trabajando en Talleres, le agradecí pero no podía. Y de Huracán me llamó un empresario después que se fue el Lechuga Alaniz. Pero al final decidí esperar a que terminara el campeonato. De Gimnasia nunca me llamaron y Godoy Cruz estando Mansur tampoco.

-¿Tenés relación con Mansur?

-No, con Mansur no, para nada. En su momento la tuve, pero nos distanciamos hace rato. Con Chapini sí tengo relación y también con algunos muchachos que aún están en el club.

-¿Cómo ves a este Godoy Cruz?

-Regular, porque gana y pierde. Tiene arranques buenos, después cae, se vuelve a levantar. Es un equipo de rachitas, de dos o tres partidos. No es regular, pero en el fútbol argentino hay muy pocos equipos regulares.

-¿Creés que le va a dar la nafta para salvarse del descenso?

-Va a estar complicado porque hay siete u ocho equipos peleando lo mismo. Debe sumar aunque sea de a uno porque después en el otro torneo serán cuatro descensos. Acá muchos se durmieron cuando no hubo descensos y esa fue la peor campaña de Godoy Cruz, pero se olvidaron que los puntos servían para el promedio.

-Qué mal le haría a Mendoza si se pierde la plaza en Primera...

-Y bueno, pero tienen que hacer las cosas bien porque últimamente hicieron las cosas mal. Desarmaron planteles y no trajeron jugadores de jerarquía. Se nota en el enojo de la gente.

-¿Creés que a corto plazo se puede tener dos equipos en Primera?

-No lo sé. Creo que Mendoza tiene que preocuparse en que haya uno. Mirá si baja uno y sube otro. Es muy difícil subir una categoría, son muchos equipos y suben sólo dos. También es difícil bajar porque descienden dos solamente. Difícil era cuando bajaban cuatro. El problema es que no podés hacer las cosas tan mal. Yo miro mucho la tabla de promedios por Arsenal, hay varios equipos que están por debajo y quiero que pierdan. Pero no quiero que pierda Godoy Cruz.

-¿Cómo ves a la actual conducción de la AFA?

-A la AFA la veo bien, pero a la Liga Profesional desordenada. La Liga tiende a desaparecer porque el fútbol de Primera está insertado en AFA y sólo va a servir para organizar los campeonatos. Inventaron mucho y no les fue muy bien. Tiene que volver el fútbol a la AFA con la gente capacitada para manejar cada categoría.

-¿Tenés expectativas con la Selección en el Mundial de Qatar?

-Argentina siempre la fase de grupos la va a pasar. Después hay que ver con quién te toca en Octavos. El tema es que no tenemos una medida con las selecciones europeas, como pasaba antes. Y aunque en los papeles ellos pueden marcar una diferencia importante, después en el juego todo se equipara porque a la Argentina la respetan, más estando Messi. Terminar entre los cuatro mejores del mundo para mí sería un éxito.

-Cuando salió la serie “El Presidente” declaraste que le iban a iniciar juicio a Amazon. ¿Qué pasó?

-Sí, justo estamos en eso. Es todo lo contrario, me pareció una estupidez, más que nada en imágenes que no venían al caso y por eso la demanda. No se presentaron a la mediación y el otro día hubo otra audiencia en la que no se llegó a ningún acuerdo y con la doctora Elba Marcovecchio iremos a juicio contra Amazon.

-Hace poco dijiste que Don Julio no hubiese permitido que Maradona muriera de esa manera.

-Totalmente, no te quepa duda. Cuando nadie le daba un club para dirigir, mi padre le dio la Selección.

-¿Fue el mejor homenaje que le hicieron en vida?

-Siempre mi padre quiso entrar del brazo con Diego al predio de la AFA y lo hizo. Incluso le dio la oportunidad de seguir, Diego no quiso y a la semana se arrepintió, pero el Comité Ejecutivo había elegido a Batista.

-¿Cuál es la anécdota más loca que tenés con él?

-Gracias a Diego me conocían porque siempre se la agarraba conmigo. Recuerdo que una vez apareció con un muñeco celeste y estaba boxeando, y en la entrevista dijo ‘este es Humbertito’. Pero nosotros tenemos la conciencia tranquila y no me voy a olvidar nunca de la alegría y emoción que tenía el día que mi padre le ofreció la Selección. Lo demás es puro cuento. Hay que recordar los buenos momentos vividos con él, no los malos.

-¿Creés que andan juntos en este momento?

-Y, es posible. Mi padre lo amaba mucho y él también. Mi madre también lo quería mucho a Diego.

Su participación en la docuserie de Bilardo

Humbertito, que fue ayudante de campo de Carlos Salvador Bilardo en Sevilla, participa con su testimonio en la docuserie “El Doctor del Fútbol” que se emite por Star +. “Tuve el placer de participar de ese documental y vale la pena mirarlo. Seguramente, si Dios quiere, la semana que viene me voy a hacer una escapada para ir a verlo porque hace mucho que no lo veo. Ojalá me conozca”, comenta.

-Todavía no sabe que murió Diego Maradona…

-Por lo que me dijeron, no se ha dado cuenta. Pero hay mucha gente amiga de él que falleció y no sé si se enteró.

Su rol como panelista en “Fútbol en el Bar”

“Estoy muy cómodo, paso un momento muy agradable. A veces he cambiado días para regresar acá o a Buenos Aires para estar en vivo porque a través de ZOOM no me gusta. En vivo uno hace caras, gestos y me divierto con el Teco, aunque a veces no le entiendo los chistes. Los muchachos tienen un profesionalismo y un respeto muy grandes y saben que cuando me pinchan un poco, me enojo. Todo es así como lo ven porque no hay compromiso con nadie. Sé que nos ve mucha gente”, cuenta Humbertito sobre el programa que se emite todos los lunes a la medianoche (madrugada del martes) por Canal 9 y con la conducción de José Luis “Chicho” Bazzali.

A 25 años del último triundo de Godoy Cruz ante Talleres de Córdoba.

A 25 años del único triunfo del Tomba ante la ‘T’ en Córdoba

“¡Grande “Tomba”! Los cordobeses no lo podían creer”, titula la crónica de la página 24 del suplemento deportivo de Los Andes del lunes 24 de marzo de 1997. La doble bajada es más específica y resalta la importancia de la victoria de Godoy Cruz en La Boutique frente al Talleres de Córdoba de Ricardo Gareca, actual DT de la selección peruana de fútbol.

“Luego de la decepcionante caída en Rosario (4-3 frente a Central Córdoba de Rosario) Godoy Cruz se recuperó y le dio un cachetazo a Talleres en Córdoba”, complementa. Y por último, en otra llamada, la crónica resalta la importancia del ingreso del recordado Pablito Gómez, quien ingresó en el segundo tiempo por “Petete” Hernández y convirtió el tanto de la victoria 2-1 de Godoy Cruz.

Ese partido del entusiasta equipo de Grondona y la “T” se jugó una mañana de domingo y fue televisado. Es que en horas de la tarde se disputaría el superclásico entre River y Boca en el Monumental. ¿Cómo formó el Expreso? Manchado; Laspada, Ríos, Iglesias y Cassano; Lillo, Paiber, Barlatay y Hernández; Pereyra y Abaurre.

Por su parte, Talleres alineó a: Cuenca; Yanzón, Galarza, García y Díaz; J. López, Cabrera, J. L. Fernández y Garay; Oste y Zelaya. José Luis Fernández puso en ventaja a la “T” a los 35′ mediante un penal, pero el Tomba lo dio vuelta con goles del “Cachorro” Abaurre y “Pablito” Gómez.

Antes y después de esa victoria, entre Nacional B y Primera, fueron 9 visitas más al Albiazul en la Docta, con un saldo negativo de ocho caídas y tan solo un empate. Que se corte.

Un solo éxito en 10 visitas a Talleres

Fecha Torneo Resultado

6/4/1996 Nacional B 1-2

31/8/1996 Nacional B 0-3

23/3/1997 Nacional B 2-1

7/10/1997 Nacional B 0-2

31/3/2005 Nacional B 1-2

23/3/2006 Nacional B 1-2

11/11/2007 Nacional B 2-3

23/4/2017 Primera División 0-1

1/9/2018 Primera División 0-1

28/03/2021 Primera División 1-1